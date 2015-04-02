Казнить стали чаще Свежий выпуск 755 По сообщениям зарубежных информагентств подготовил Николай СЕРГЕЕВ

По данным AI, больше всего казней по решению суда в 2014 году было проведено в Иране. Там официально зафиксировано 289 таких случаев, и еще по крайней мере 454 случая не подтверждены иранскими госведомствами. В Саудовской Аравии казнены как минимум 90 человек, в Ираке – не менее 61, в США – 35.

Рост числа смертных приговоров правозащитная организация связывает с тем, что целый ряд государств использует высшую меру наказания как средство решения внутренних конфликтов, борьбы с терроризмом и подавления политических противников. Прежде всего AI имеет в виду Северную Корею, Иран, Саудовскую Аравию, Египет и Нигерию.



Жилища для беженцев

Благотворительный фонд IKEA Foundation, входящий в состав нидерландской компании IKEA, представил жилища, разработанные специально для лагерей беженцев. Об этом сообщает Mashable. Площадь такого со­оружения составляет около 17,5 кв. м. Отмечается, что на его сборку требуется не более четырех часов.

Разработка, получившая название Better Shelter («Лучшее укрытие»), представляет собой металлический вагончик, внутри которого созданы комфортные условия для проживания пяти человек. Каждый модуль оснащен солнечной батареей, освещением и розетками. Стены сооружения утеплены специальной пластиковой пеной.

Сообщается, что первый заказ на 10 тыс. подобных сооружений уже сделало Агентство ООН по делам беженцев, выступившее соавтором проекта. Цена одного Better Shelter составляет 1 150 долларов. Это в два раза дороже стоимости палаток, в которых живет большинство людей в лагерях для беженцев.



Сделка с минюстом

Один из крупнейших швейцарских банков – BSI – согласился выплатить 211 млн. долларов по соглашению с минюстом США в обмен на отказ от судебного разбирательства по подозрению в налоговых нарушениях. Об этом говорится в пресс-релизе американского ведомства.

В сообщении отмечается, что в рамках этих договоренностей кредитная организация также согласилась предоставить данные о клиентах из США, которые, оставаясь инкогнито, намеревались избежать уплаты налогов.

BSI стал первым банком, который пошел на досудебное урегулирование конфликта в рамках программы досудебных договоренностей со швейцарскими банками, запущенной в 2013 году. Она предусматривает, что финансовые структуры могут пойти на сделку с властями США, расследующими факты уклонения от уплаты налогов американцами.

По данным минюста США, BSI помогал клиентам создавать фиктивные корпорации и маскирующие трасты, а также выпускал обезличенные кредитные и дебетовые карты без указания имен и фамилий владельцев.



Избран президент Нигерии

Центральная избирательная комиссия Нигерии официально признала Мохаммаду Бухари победителем на президентских выборах, прошедших 28 марта. Согласно окончательным данным, он набрал почти на 2,5 млн. голосов больше, чем его главный соперник – Гудлак Джонатан.

Это первый случай в истории Нигерии, когда власть переходит к оппозиционному лидеру в результате демократических выборов. Джонатан призвал недовольных результатами голосования уважать конституционный процесс. Бухари в свою очередь попросил сторонников не оскорблять оппонентов.

72-летний Бухари уже в четвертый раз баллотировался на пост президента. Он управлял Нигерией с января 1984-го по август 1985 года, приняв пост после военного переворота в декабре 1983-го.



Молочные квоты отменяются

С 1 апреля Евросоюз отменяет квоты на молоко, просуществовавшие 30 лет.

Причиной введения квот в свое время стали опасения насчет возможности перенасыщения рынка молочной продукцией. Однако теперь благодаря возрастающему спросу на продукцию фермеров из Азии у чиновников ЕС этих опасений нет.

В то же время среди экспертов есть опасения, что предстоящее обострение конкуренции среди производителей молочной продукции в Евросоюзе способно повлиять на закупочные цены, а это может спровоцировать кризис в отрасли.







