Фото: kazpravda.kz
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КазНУ поднялся на 150 место в рейтинге QS WUR

Казахский национальный университет имени Аль-Фараби в очередной раз достиг высоких результатов в международном рейтинге QS WUR и улучшил свои показатели.

За один год университет продвинулся на 25 позиций вверх внутри Топ-200, поднявшись со 175 позиции на 150 место.

Таким образом КазНУ имени аль-Фараби еще раз доказал свою лидирующую позицию не только среди вузов Казахстана, но и по всей Центральной Азии и странам СНГ.

Достижение значительного прогресса КазНУ является результатом трансформации в исследовательский университет мирового уровня, а также результатом динамичной работы руководства, преподавателей, ученых и обучающихся.

Несомненно, это показатель высокой конкурентоспособности и узнаваемости университета на международной арене.

8 июня 2022 года были определены результаты глобального рейтинга Quacquarelli Symonds World University Rankings (QS WUR).

В рейтинге QS WUR участвовали 2462 высших учебных заведений, из которых были выбраны 1422 сильнейших.

Список лучших университетов мирa QS WUR публикуется с 2004 года.

В рейтинге QS WUR высшие учебные заведения оцениваются по шести критериям:

Академическая репутация - 40%;

Репутация среди работодателей - 10%;

Соотношение преподавательского состава к числу студентов - 20%;

Индекс цитируемости - 20%;

Доля иностранных преподавателей - 5%;

Доля иностранных студентов - 5%.

Пресс-служба КазНУ имени Аль-Фараби

 

 

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