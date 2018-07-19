​Казну пополнил малый бизнес

Более половины всех налоговых поступлений в бюджет столицы, приходящихся на долю реального производства, в текущем году обеспечили субъекты малого и среднего бизнеса.

Как подчеркнул, подводя итоги социально-экономического развития главного города страны за истекшие 6 месяцев, аким Астаны Асет Исекешев, политика городских властей направлена на поддержку массового предпринимательства, а также привлечение частных инвестиций. И это дает положительные результаты.

«С начала года в Астану привлечено 443,1 миллиарда тенге инвестиций, что на 5,2% больше, чем за аналогичный прошлогодний период. В сфере малого и среднего бизнеса численность действующих субъектов увеличилась на 10,7% и достигла 106,5 тысячи», – заявил аким.

Благодаря последовательной поддержке малого и среднего бизнеса ежемесячно в Астане открывается в среднем около 2 200 новых субъектов малого и среднего бизнеса. За январь – май 2018 года от них в бюджет поступило свыше 188 млрд тенге налоговых поступлений.

Кроме того, создано 11 046 новых рабочих мест, что на 18,5% больше, нежели в аналогичном периоде прошлого года. Обеспечен рост в промышленности на 2,3% (285,9 млрд тенге), в том чис­ле в обрабатывающей – на 2,6%.