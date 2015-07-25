Казну пополнил паркомат Свежий выпуск 382 Уак МАНБЕТЕЕВ

Сегодня здесь действуют 77 платных парковок на 2 500 парковочных мест, которые обслуживают 180 инспекторов. Расположены они пока только в Алмалинском, Медеуском и Бостандыкском районах. Цена одного парковочного часа составляет 100 тенге. Инспектор имеет при себе специальный ручной паркомат, в который заносится номер авто, а печатное устройство тут же выдает чек водителю. Все эти процедуры фиксируются на камеры видеонаблюдения.

Только за прошлый месяц платные парковки нового типа принесли в городской бюджет более 5 млн тенге. В настоящее время активно прорабатывается проект строительства многоуровневых паркингов. Как сообщил на брифинге исполняющий обязанности начальника управления природных ресурсов и регулирования природопользования Еркебулан Оразалин, нелегальных парковщиков на дорогах мегаполиса не станет к 2016 году. Совместно с ДВД города власти намерены вплотную заняться их ликвидацией.



