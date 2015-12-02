"Казпочта" будет доставлять медикаменты населению

Общество
АО "Казпочта" в 2014 году приняло программу "Трансформация", в рамках которой внедряется множество новшеств, предполагающих улучшение качества услуг, передает Kazpravda.kz.
"На сегодняшний день нами решается вопрос продажи авиа- и железнодорожных билетов. Уже сегодня нашей компанией осуществляется доставка канцелярских товаров, а скоро мы будем доставлять и медикаменты. В Карагандинском филиале планируем отвести место под социальные аптеки", – рассказал порталу "Караганда онлайн" заместитель директора филиала АО "Казпочта" Карагандинской области Ерлан Мейрам.
Он также напомнил о проектах, которые уже внедрены, в частности, SMS-уведомления. На сегодня 5 миллионов уведомлений доведено до клиентов.
"Мы интегрировались в международную систему и теперь можем отслеживать наши посылки не только по Казахстану, но и по всему миру", – напомнил он.
Нововведением стала и гибридная электронная почта. Теперь ряд писем можно послать по системе электронной связи. Затем письма распечатываются и доставляются получателю. По Казахстану сроки доставки сократились с 10 до 1 дня.
В городах страны устанавливаются постоматы – терминалы с ящичками разного размера по выдаче и хранению товаров, заказанных в интернет-магазинах, каталогах и так далее.
"Сегодня мы ожидаем поступление велосипедов и новой формы для почтальонов, – говорит Ерлан Мейрам. – Уже для того, чтобы улучшить условия работы почтальонов, были выданы сумки на колесиках. Кроме того, по городу расположены опорные ящики, куда доставляется корреспонденция. Также уделяется внимание и безопасности почтальонов – их обеспечивают газовыми баллончиками".
За полтора года были внедрены: система денежных переводов за одну минуту Salem Tenge; открыт центр по сортировке периодических изданий; разработано мобильное приложение My kazpost; работает бесплатный Интернет в селах; принимается оплата штрафов за совершение ПДД; внедрены электронные марки; открыт контакт-центр с номером 1499.
В настоящее время, по словам замглавы филиала, решается вопрос об открытии на железнодорожном вокзале Караганды пункта приема посылок, которые можно будет передать через проводника поезда. Стоимость отправки 1000 тенге. Посылка должна весить не более трех килограмм.
"На сегодняшний день нами решается вопрос продажи авиа- и железнодорожных билетов. Уже сегодня нашей компанией осуществляется доставка канцелярских товаров, а скоро мы будем доставлять и медикаменты. В Карагандинском филиале планируем отвести место под социальные аптеки", – рассказал порталу "Караганда онлайн" заместитель директора филиала АО "Казпочта" Карагандинской области Ерлан Мейрам.
Он также напомнил о проектах, которые уже внедрены, в частности, SMS-уведомления. На сегодня 5 миллионов уведомлений доведено до клиентов.
"Мы интегрировались в международную систему и теперь можем отслеживать наши посылки не только по Казахстану, но и по всему миру", – напомнил он.
Нововведением стала и гибридная электронная почта. Теперь ряд писем можно послать по системе электронной связи. Затем письма распечатываются и доставляются получателю. По Казахстану сроки доставки сократились с 10 до 1 дня.
В городах страны устанавливаются постоматы – терминалы с ящичками разного размера по выдаче и хранению товаров, заказанных в интернет-магазинах, каталогах и так далее.
"Сегодня мы ожидаем поступление велосипедов и новой формы для почтальонов, – говорит Ерлан Мейрам. – Уже для того, чтобы улучшить условия работы почтальонов, были выданы сумки на колесиках. Кроме того, по городу расположены опорные ящики, куда доставляется корреспонденция. Также уделяется внимание и безопасности почтальонов – их обеспечивают газовыми баллончиками".
За полтора года были внедрены: система денежных переводов за одну минуту Salem Tenge; открыт центр по сортировке периодических изданий; разработано мобильное приложение My kazpost; работает бесплатный Интернет в селах; принимается оплата штрафов за совершение ПДД; внедрены электронные марки; открыт контакт-центр с номером 1499.
В настоящее время, по словам замглавы филиала, решается вопрос об открытии на железнодорожном вокзале Караганды пункта приема посылок, которые можно будет передать через проводника поезда. Стоимость отправки 1000 тенге. Посылка должна весить не более трех килограмм.