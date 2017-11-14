Технологии
Казпочта намерена усилить присутствие в Китае и Европе
Жания Уранкаева
На заседании Правительства председатель правления АО "Казпочта" Сакен Сарсенов заявил об усилении партнерства с Европой и Китаем в части электронной торговли, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Спикер отметил, что Казахстан является самым "коротким плечом" от Китая до Европы и России. 

"Мы активно сейчас планируем участвовать в транзитных потоках, которые идут со стороны Китая в сторону Европы и России. Есть договоренность с российской, литовской, польской и турецкой почтами", – сказал он.

Глава АО "Казпочта" также рассказал, что уже сейчас открыты точки на Хоргосе и СЭЗ "Восточные ворота", где китайские логистические компании сдают товары, а Казахстан доводит до конечных пользователей в Европе и России.

"По оценкам китайских экспертов, из Китая будут уходить 200 миллионов посылок, но обратно из Европы будут возвращаться 18 миллионов, то есть в 3-4 раза больше, поэтому мы сейчас открыли точки присутствия в Ганновере и Лондоне и планируем активно участвовать и в обратном потоке из Европы в Китай. То есть европейские партнеры очень заинтересованы в услугах Казпочты", – продолжил спикер. 

Кроме этого, Сакен Сарсенов рассказал о планируемом в следующем году запуске модуля, который позволит клиентам-бизнесменам, подключившись к имеющейся инфраструктуре, получать все виды платежей через все мессенджеры и платежные инструменты.

"В принципе, подключившись к нашей инфраструктуре, как бизнесмены, так и клиенты имеют право доступа ко всем этим инструментам. Что касается объемов рынка, по нашим данным, к 2020 году предполагается трехкратное увеличение рынка электронной коммерции в количественных объемах. Мы сейчас считаем это в денежных объемах. Я думаю, в ближайшее время мы доложимся", – резюмировал председатель правления АО "Казпочта". 

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