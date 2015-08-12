"Казпочта" открывает новый сервис для корпоративных клиентов

АО "Казпочта" сообщает о предоставлении нового сервиса для корпоративных клиентов, который дает возможность заключения договора на оказание услуг посредством звонка в Контакт-центр по номеру 1499, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу компании.
"Для подачи заявки необходимо позвонить в Контакт-центр по номеру 1499. Прослушав голосовой перечень меню, нажать цифру "5" и выбрать услугу по подаче заявки. После UIVR-оповещения клиент может оставить голосовое сообщение с указанием фамилии, имени, отчества, города проживания, номера домашнего или мобильного телефона, а также предмета договора", – пояснили в "Казпочте".
Обработав заявку, специалисты компании свяжутся с клиентом в течение двух рабочих дней для обсуждения деталей договора.
Отмечается, что звонок в Контакт-центр (1499) с городских и мобильных телефонов по Казахстану – бесплатный.