Казпочта предлагает денежные переводы с мобильного телефона

АО "Казпочта" вводит новую услугу – денежные переводы с карты на карту с помощью мобильного телефона, передает Kazpravda.kz
.
"Это еще одно добавление к линейке "SALEM". Особое удобство новой услуги "SALEM, MOBILE!" в том, что USSD-команды доступны как в сети сотовой связи, то есть везде по Казахстану, так и в роуминге, что позволяет проводить денежные переводы в любой точке мира, где не всегда есть доступ в Интернет", – комментирует главный директор по IT Нариман Мукушев.
Первым и важным условием проведения переводов с помощью USSD-команд является наличие привязанной банковской карты к аккаунту Национального портала почтовых и финансовых услуг www.post.kz
, а также на карте должны быть разрешены интернет-транзакции. Выполнив все условия, необходимо набрать *499# и из предложенного меню выбрать нужную услугу, указав ее порядковый номер:
1 – Перевод с карты на карту. В этом случае карта отправителя идентифицируется последними 4 цифрами и CVV-кодом, которые клиент вводит сам на первых шагах услуги. На втором этапе указывается номер банковской карты получателя и сумма денежного перевода. После подтверждения корректности данных денежный перевод моментально поступает на карту получателя.
2 – Перевод из истории.
3 – Оплата. Клиент может оплатить услуги юридического лица (например, магазина) по аналогии с проведением оплаты картой через платежный терминал.
Для возможности приема USSD-платежей юридическому лицу необходимо подписать соответствующее соглашение с АО "Казпочта".