Свежий выпуск «Казпочта» – универсальный агент финансовых, брокерских, цифровых и страховых услуг 29 апреля 2022 г. 9:01 Анвар Ахметов О том, как трансформируется почтовый оператор, – в интервью директора департамента агентских услуг АО «Казпочта» Гульмиры Каныбековой. – Гульмира Пердебаевна, расскажите, что послужило основой создания агентского бизнеса в АО «Казпочта»? – Основой стал проект программы трансформации «Казпочты» – «Развитие агентских услуг», стартовавшей в 2015 году, в которую была заложена идея создания агентского бизнеса. Благодаря проекту у наших клиентов появилась возможность получать банковские услуги в отделениях «Казпочты». К примеру, открыть срочные либо несрочные и жилищно-сберегательные вклады, оформить кредит для потребительских целей у банков-партнеров. Кроме того, в любом автоматизированном отделении можно получить отчет по кредитной истории, купить железнодорожные и авиабилеты, получить услуги пенсионного фонда, оформить автомобильную страховку, а также купить лотерейные билеты, пройти идентификацию электронных кошельков и так далее. – Какие услуги наиболее популярны среди клиентов АО «Казпочта»? – Наиболее популярная услуга по оформлению кредита на потребительские цели у банков-партнеров. АО «Казпочта» является национальным оператором почты и предоставляет доступ к широкому спектру услуг гражданам Казахстана по всей стране, включая самые отдаленные территории, это позволяет нам охватить рынок в сельской местности. – На какой сегмент ориентирована услуга кредитования БВУ? Как можно оформить кредит? Какие есть виды кредитования? – Услуга кредитования БВУ ориентирована на жителей сел, где отсутствуют отделения банка, услуга по оформлению кредитов оказывается в 721 отделении общества, расположенном в городах и селах. На сегодняшний день через отделения АО «Казпочта» клиент может оформить потребительский кредит, для его оформления необходимо предоставить лишь один документ – удостоверение личности. – Какие у «Казпочты» есть ресурсы, позволяющие конкурировать с БВУ? Какие сложности могли бы отметить? – Все программы партнеров БВУ интегрированы в едином рабочем окне оператора, что позволяет быстро обслужить клиента. Внедрена система распознавания лиц – по биометрическим параметрам выполняется проверка клиента на его соответствие фотографии в предъявленном документе и базе оператора. У клиента есть возможность одновременно получить предложения по оформлению кредита от нескольких БВУ. – Расскажите о сотрудничестве с микрофинансовыми организациями в части кредитования МСБ? Каковы его условия? – В настоящее время мы работаем над расширением спектра агентских услуг и улучшением их качества. В прошлом году «Казпочта» подписала меморандум о сотрудничестве с Ассоциацией микрофинансовых организаций Казахстана. Взаимодействие планируется с микрофинансовыми организациями в области кредитования субъектов МСБ, приема платежей, расчетно-кассового обслуживания, выпуска и обслуживания платежных карт и других финансовых услуг. На сегодня услуга по кредитованию МСБ находится в стадии разработки, об условиях кредитования информация будет размещена на официальных ресурсах «Казпочты» после запуска услуги. – В настоящее время люди активно стали страховать себя от несчастных случаев и болезней, обеспечивая тем самым личную финансовую безопасность, членов семьи в непредвиденных ситуациях. Могут ли казахстанцы воспользоваться услугами страхования жизни в «Казпочте»? – На сегодняшний день в любом отделении почтовой связи клиенты могут получить услуги обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств. В этом году в рамках расширения линейки страховых услуг АО «Казпочта» планирует внедрить услугу по страхованию жизни от болезни и несчастных случаев. Услуга будет доступна во втором полугодии года во всех отделениях почтовой связи. – «Казпочта» позиционируется как универсальный агент широкого спектра услуг. Как выстраиваете это сотрудничество? Планируется ли расширение линейки услуг? – Да, в этом году в рамках расширения линейки агентских услуг планируем внедрить услугу по страхованию жизни от болезни и несчастных случаев, расширение банковских продуктов, таких как рефинансирование займов, кредитование малого и среднего бизнеса, оформление контрактных телефонов. – Каков круг ваших деловых партнеров? – В настоящее время АО «Казпочта» сотрудничает с ведущими банками второго уровня, а также другими отечественными компаниями, оказывая весь спектр агентских услуг. – Доступны ли агентские услуги «Казпочты» для жителей сельской местности? – Безусловно, наши агентские услуги в первую очередь доступны для жителей сельской местности. Мы присутствуем практически в каждом населенном пункте страны. Если ранее сельским жителям, чтобы купить, к примеру, железнодорожные и авиабилеты, оформить кредит или открыть депозит в банке, необходимо было выехать в город либо в райцентр, то сейчас им достаточно пройти в любое отделение почтовой связи в своем населенном пункте, потратив при этом минимум времени и средств.