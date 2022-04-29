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«Казпочта» – универсальный агент финансовых, брокерских, цифровых и страховых услуг
Анвар Ахметов

О том, как трансформируется почтовый оператор, – в интервью директора департамента агентских услуг АО «Казпочта» Гульмиры Каныбековой.

– Гульмира Пердебаевна, расскажите, что послужило основой создания агентского бизнеса в АО «Казпочта»?

– Основой стал проект программы трансформации «Казпочты» – «Развитие агентских услуг», стартовавшей в 2015 году, в которую была заложена идея создания агентского бизнеса. Благодаря проекту у наших клиентов появилась возможность получать банковские услуги в отделениях «Казпочты».

К примеру, открыть срочные либо несрочные и жилищно-сберегательные вклады, оформить кредит для потребительских целей у банков-парт­неров. Кроме того, в любом автоматизированном отделении можно получить отчет по кредитной истории, купить железнодорожные и авиабилеты, получить услуги пенсионного фонда, оформить автомобильную страховку, а также купить лотерейные билеты, пройти идентификацию электронных кошельков и так далее.

– Какие услуги наиболее популярны среди клиентов АО «Казпочта»?

– Наиболее популярная услуга по оформлению кредита на потребительские цели у банков-партнеров. АО «Казпочта» является национальным оператором почты и предоставляет доступ к широкому спектру услуг гражданам Казахстана по всей стране, включая самые отдаленные территории, это позволяет нам охватить рынок в сельской местности.

– На какой сегмент ориентирована услуга кредитования БВУ? Как можно оформить кредит? Какие есть виды кредитования?

– Услуга кредитования БВУ ориен­тирована на жителей сел, где отсутст­вуют отделения банка, услуга по оформлению кредитов оказывается в 721 отделении общества, расположенном в городах и селах. На сегодняшний день через отделения АО «Казпочта» клиент может оформить потребительский кредит, для его оформления необходимо предоставить лишь один документ – удостоверение личности.

– Какие у «Казпочты» есть ресурсы, позволяющие конкурировать с БВУ? Какие сложности могли бы отметить?

– Все программы партнеров БВУ интегрированы в едином рабочем окне оператора, что позволяет быст­ро обслужить клиента. Внедрена система распознавания лиц – по биометрическим параметрам выполняется проверка клиента на его соответствие фотографии в предъяв­ленном документе и базе оператора. У клиента есть возможность одновременно получить предложения по оформлению кредита от нескольких БВУ.

– Расскажите о сотрудничестве с микрофинансовыми организациями в части кредитования МСБ? Каковы его условия?

– В настоящее время мы работаем над расширением спектра агентских услуг и улучшением их качества. В прошлом году «Казпочта» подписала меморандум о сотрудничестве с Ассоциацией микрофинансовых организаций Казахстана. Взаимодействие планируется с микрофинансовыми организациями в области кредитования субъектов МСБ, приема платежей, расчетно-кассового обслуживания, выпуска и обслуживания платежных карт и других финансовых услуг. На сегодня услуга по кредитованию МСБ находится в стадии разработки, об условиях кредитования информация будет размещена на официальных ресурсах «Казпочты» после запус­ка услуги.

– В настоящее время люди активно стали страховать себя от несчастных случаев и болезней, обеспечивая тем самым личную финансовую безопасность, членов семьи в непредвиденных ситуациях. Могут ли казахстанцы воспользоваться услугами страхования жизни в «Казпочте»?

– На сегодняшний день в любом отделении почтовой связи клиенты могут получить услуги обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств. В этом году в рамках расширения линейки страховых услуг АО «Казпочта» планирует внедрить услугу по страхованию жизни от болезни и несчастных случаев. Услуга будет доступна во втором полугодии года во всех отделениях почтовой связи.

– «Казпочта» позиционируется как универсальный агент широкого спектра услуг. Как выстраиваете это сотрудничество? Планируется ли расширение линейки услуг?

– Да, в этом году в рамках расширения линейки агентских услуг планируем внедрить услугу по страхованию жизни от болезни и несчастных случаев, расширение банковских продуктов, таких как рефинансирование займов, кредитование малого и среднего бизнеса, оформление контрактных телефонов.

– Каков круг ваших деловых партнеров?

– В настоящее время АО «Казпочта» сотрудничает с ведущими банками второго уровня, а также другими отечественными компаниями, оказывая весь спектр агентских услуг.

– Доступны ли агентские услуги «Казпочты» для жителей сельской местности?

– Безусловно, наши агентские услуги в первую очередь доступны для жителей сельской местности. Мы присутствуем практически в каждом населенном пункте страны. Если ранее сельским жителям, чтобы купить, к примеру, железнодорожные и авиабилеты, оформить кредит или открыть депозит в банке, необходимо было выехать в город либо в райцентр, то сейчас им достаточно пройти в любое отделение почтовой связи в своем населенном пункте, потратив при этом минимум времени и средств.

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