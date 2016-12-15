Казпочта выпустила марку "Мәңгілік ел" к 25-летию Независимости Казахстана

Сегодня прошла церемония гашения почтовой марки, выпущенной к 25-летию Независимости Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу АО "Казпочта".
На торжественном гашении марки присутствовали сотрудники группы компаний "Самрук-Казына". Церемонию гашения произвели сотрудники АО "Казпочта", АО "Казахтелеком", АО НАК "Казатомпром" и АО "Қазақстан Темiр Жолы".
"Сегодня мы совместно с работниками телефонной связи, железной дороги и атомной энергетики выпустили в почтовый оборот марку, посвященную 25-летию Независимости Республики Казахстан. Каждый участник торжества посвятил 25 лет своей жизни работе на благо родины. За годы независимости наша страна проделала большой путь, который также прошли наши сотрудники", – сказала управляющий директор АО "Казпочта" Сауле Егембердиева.
16 декабря 1991 года Верховный Совет принял Конституционный закон о независимости Республики Казахстан. С этого дня началось становление суверенного государства с собственной Конституцией, валютой и курсом развития во внутренней и внешней политике.