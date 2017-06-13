«Казправда» на Шелковом пути

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Леонид Соколов

Международный конкурс, объявленный главной газетой страны и посольством Китайской Народной Республики в Республике Казахстан, был посвящен самой древней магистрали в истории человечества и возрождению Жибек жолы в XXI веке. Большой читательский интерес вызвали неординарные события, случившиеся на Шелковом пути, – планетарного и личного масштаба, и яркие личности, в прямом смысле создававшие эти события.

По итогам конкурса победителями были признаны София Ушурова, юридическая специализация которой – таможенное право на Великом шелковом пути, и собственный корреспондент «Казправды» по Южно-Казах­станской области Любовь Доб­рота.

История успеха Софии – особая тема. Она много лет живет в Поднебесной, вышла замуж за известного бизнесмена Чжан Фаня, родила троих детей, свободно говорит на шэньсийском диалекте. Сегодня София – профессор школы права Сианьского транспортного университета, PhD, инициатор и автор многих международных проектов. Совсем недавно ее выдвинули на звание лучшего иностранного преподавателя провинции Шэньси, это первый случай, когда номинирован гражданин Казахстана. Их с Чжан Фанем дом всегда открыт для казахстанцев, это своего рода штаб-квартира наших студентов, которые учатся в Сиане. София как полпред Казахстана в Поднебесной очень много делает для продвижения экономики, истории и культуры своей родины в Китае.

В мае в жизни Софии произошли сразу два случая абсолютного суюнши. Ее приняли в Китайскую меж­дународную экономическую и торговую арбитражную комиссию, одну из самых престижных юридических структур в Поднебесной.

Вторая радостная новость заключается в том, что казправдинскую статью Софии Ушуровой включили в русскоязычный вариант сборника с символическим названием «Пояс и путь: люди и истории». Книга, изданная информационным агентством Китая – Синьхуа на семи языках, уже стала бестселлером. Выбирали героев совместно со штаб-квартирой Института Конфуция и Комитетом по контролю и управлению государственным имуществом при Госсовете КНР. Сто историй представителей разных стран посвящены Шелковому пути в XXI веке, инициативе председателя КНР Си Цзиньпина «Один пояс, один путь», экономическому и гуманитарному сотрудничеству на Великой магистрали. На пекинской презентации книги Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в КНР Шахрат Нурышев констатировал, что Казахстан и Китай добились больших успехов в созидании нового Шелкового пути.

Статья Софии Ушуровой, опуб­ликованная в главной газете нашей страны, представляет казахстанскую тему в Поднебесной. Собственным примером София подтверждает главное резюме казправдинской статьи о том, что круговорот истории и судеб на Великом шелковом пути продолжается.

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