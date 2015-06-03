Свою биографию казправдинца он начал еще в 1930-е годы, после окончания в Москве Коммунистического института журналистики. В августе 1942 года Виктор окончил учебу в Ленинабадском военно-политическом училище, куда был направлен военкоматом, и потом сразу – на фронт. Его назначили заместителем командира роты по политической части 1 116-го стрелкового полка 333-й Синель­никовской дивизии. Положение на фронтах было тяжелое, под натиском превосходящих сил противника советские части отступали к Волге.Вот как впоследствии вспоминал об этих днях младший лейтенант Жаров: «Не раз приходилось отбивать яростные атаки врага, бывать под бомбежками и артналетами, уничтожать гранатами и огнем из противотанковых орудий наседавшие на нас немецкие и румынские танки и бронетранспортеры, вступать с пехотой в рукопашные схватки».Воспоминания Жарова принесла к нам в редакцию его дочь Татьяна Викторовна Санникова. Вместе отслеживаем боевой путь ее отца....Еще задолго до окончания Сталинградской битвы, согласно стратегичес­кому плану «Уран», в районе Дона сосредотачивались крупные боевые резервы, чтобы впоследствии напрочь замкнуть кольцо окружения фашистской армии под Сталинградом. Именно сюда направлялись танковые и стрелковые дивизии, в том числе 333-я, где служил Жаров, а также артиллерийские бригады, кавалерийские корпуса. Они занимали исходные позиции и как бы сжимались в стальную пружину, способную сокрушить все преграды на своем пути, готовясь к решающему штурму.«И вот он наступил, – читаем в воспоминаниях. – Туманным утром 19 ноября 1942 года предрассветную степь потряс мощный гром тысяч орудий. От залпов пушек и разрывов снарядов земля дрожала под ногами. А там, на другом берегу Дона, где были позиции врага, творилось ужасное – в огне сгорало все живое, плавился металл, в крошево превращались бетонные перекрытия дотов».Как известно из военной хроники, войска Донского и Юго-Западного фронтов быстро форсировали Дон и с ходу прорвали три линии обороны гитлеровцев, выйдя на оперативный простор. В прорыв устремились и бойцы батальона, в котором воевал замполит Жаров, добивая оставшиеся на их пути разрозненные группы врага, полностью освобождая станицы и хутора.– Вновь и вновь перечитывая воспоминания, я поражаюсь скромности отца, – рассказывает Татьяна Викторовна. – Он много писал о своих друзьях-однополчанах, их мужестве, стойкости и героизме, и совсем мало – о себе, о своих чувствах и переживаниях. А ведь в Алма-Ате его ждали любимая жена, двое детей. Видимо, это было необходимо – прятать свои чувства как можно дальше, вглубь души, чтобы не раскисать, выдержать и выстоять в этой смертельной схватке.В одном из боев Виктор Григорьевич был тяжело ранен в голову, контужен, но остался служить в армии – был военным корреспондентом в дивизионных газетах, вначале в «Советском воине», затем в газете «Сталинец». За боевые заслуги он был награжден орденом Красной Звезды, медалью «За оборону Сталинграда», другими медалями. После демобилизации по болезни в 1946 году вернулся в Алма-Ату.«Казахстанская правда» стала его первым послевоенным домом, куда он зашел прямо с поезда в еще пахнущей гарью офицерской шинели. Здесь он проработал более 30 лет – заведующим отделом, собственным корреспондентом по Алма-Атинской области, заведующим корсетью. Он оставил в наследие многие десятки памятных всем репортажей, очерков, оперативных информаций с разных концов республики, куда бы его ни посылала редакция.Старшее поколение журналистов помнит его выразительную внешность – высокий, с военной выправкой, полностью обритой головой и с неизменною папиросой в руке. Порой он казался суровым, молчаливым, но стоило начать с ним беседу, как перед нами открывался интересный, высокоэрудированный человек. О его душевных качествах, смелости и принципиальности, непримиримости к несправедливости даже в тех случаях, когда некоторые старались ее не замечать, откровенно писал известный казахстанский публицист Геннадий Толмачев в документальной повести «Жил на свете человек».– Отец собрал большую библиотеку и проводил за чтением книг долгие часы, – сказала Татьяна Викторовна, прощаясь. – Он много стихов знал наизусть. Особенно любил Константина Симонова. У меня до сих пор хранится маленькая потрепанная книжка поэта выпуска 1943 года, которая была с отцом на войне.