​Казправдинец Якушкин

фото предоставлено семьей Якушкиных

Война для политрука Якушкина закончилась 22 января 1942 года у деревни Красная Поляна, где он погиб. В отличие от многих безвестных героев той войны семье Василия Якушкина сообщил о его гибели политрук Веркеенко: «Дорогие товарищи. Мы получили ваше новогоднее письмо с рисунками самолетов, – написал он. – Но папа ваш не увидел этого письма. 22 января ваш отец пал смертью храбрых в боях с фашистскими захватчиками…»

И сегодня нельзя без волнения читать эти строки письма, которое семья бережно хранит и, собирая по крупицам информацию о погибшем отце и деде, передает ее из поколения в поколение. Справедливо считая, что не должно быть «забытого полка». Полк должен быть Бессмертным. Спасибо им за то, что решили рассказать о судьбе своего отца-деда и нам, казправдинцам.

…Утром раздался звонок:

– Здравствуйте, меня зовут Василий Ральченко. У меня в России есть друзья, они хотят рассказать вам о Василии Даниловиче Якушкине, который ушел на фронт из вашей газеты. Вам это интересно?

Конечно же! Мы немедленно списались с семьей Якушкиных, которые живут сейчас в Калуге. Познакомились с сыном и внучкой Василия Даниловича – Владимиром Васильевичем и Жанной Владимировной.

«Мы случайно прочитали номер газеты «Казахстанская правда» от 8 мая 2015 года, в котором рассказывалось о сотрудниках вашей газеты, погибших в годы Великой Отечественной войны, – написали мне Владимир Васильевич и Жанна Владимировна. – Спасибо большое газете за память и участие! Мы также хотим рассказать о Василии Даниловиче Якушкине, который до войны работал в вашей газете».

Ниже их рассказ о погибшем герое:

«Якушкин Василий Данилович прожил короткую, но удивительную жизнь Он родился 17 марта 1909 года в бедной крестьянской семье в селе Закрутом Жиздринского уезда Калужской губернии. С детства он познал тяжелое, полуголодное существование семьи. Это вынудило его с 9 лет пойти в люди работать за кусок хлеба. В 1921 году семья вместе с другими переселенцами переехала в Алтайский край. Но вскоре умер отец Василия, и ему пришлось пойти в батраки к кулакам. Так он работал в летний период до октября 1929 года, когда добровольцем ушел в Красную армию.

А дальше был неожиданный поворот судьбы, что было, судя по всему, обусловлено целеустремленностью, инициативностью человека, ответственно выполняющего порученную ему работу. Каким-то чудом Василий выучился и приобщился к журналис­тике. Его образование складывалось из учебы в сельской школе, боевой и политической подготовки в армии. За отличную учебу он даже был премирован… костюмом.

После демобилизации была Совпартшкола 1-й ступени в Кокпектах – это был районный центр Восточно-Казахстанской области. Потом были курсы газетных работников в Семипалатинске и Алма-Атинский коммунистический институт журналистики (так он прежде назывался). В октябре 1937 года его отозвали со 2-го курса по распоряжению ЦК КП(б)К в «Казахстанскую правду». Вот и вся учеба.

Очевидно, постоянное самообразование помогало ему. Сначала он работал в районной газете в Кокпектах (с 1933 г. до апреля 1934 г. – ответственным редактором газеты). Потом стал редактором политотдельской газеты Карагадыкульского совхоза Восточно-Казахстанской области. А с октября 1937 года – постоянным корреспондентом «Казахстанской правды». Сначала в Северо-Казахстанской, а затем в Западно-Казахстанской областях. Учитывая международную обстановку 40-х годов, он готовился к работе и в военное время. В 1941 году ему было присвоено воинское звание «старший лейтенант».

В июле 1941 года он был призван в армию из Уральска. Дивизия формировалась в Актюбинске, а 22 августа отец писал с дороги на фронт: «Пишу с дороги, еду по родным местам, описанным Тургеневым. Везде тянется лес, хорошая природа. Вот скоро и Калуга. Ты посмотри на карте, где она, от Смоленска здесь совсем близко. Очевидно, мне выпадет счастье походить по родным местам, где я был 20 лет назад. Очаровательные места».

Его адрес стал: «991, полевая поч­та, Политотдел дивизии, Якушкину В. Д.». Работая в дивизионной газете, он писал, что приходится бывать и в тылу, и на передовой. Последнее письмо с адресом «991, ппс» было написано 1 ноября 1941 года. В начале ноября он ушел на передовую. «У меня теперь другая работа – политрук роты, – пишет он в письме. – Мой новый адрес: «924, полевая почта, 1312-й стрелковый полк, рота связи».

Выбор нового места назначения не случаен. Дело в том, что этот полк входил в стрелковую дивизию, которая была сформирована 2 июля 1941 года в Москве как 17-я Московская стрелковая дивизия народного ополчения, а 26 сентября 1941-го переименована в 17-ю стрелковую дивизию. В начале августа 1941 года дивизия была переброшена по железной дороге на станцию Спас-Деменск и заняла там оборону. Вступила в бой 3 октября.

В боях с 3 по 5 октября 1941 года дивизия потеряла до 80% личного состава, но немцев не пропустила и стала отходить только тогда, когда противник прорвал оборону у соседа слева и возникла опасность окружения. В районе обороны дивизии находилось его родное село Закрутое. После доу­комплектования с 22 октября по 18 декабря 1941 года дивизия держала оборону на рубеже Стремилово по восточному берегу реки Нары. Сейчас там установлен памятный знак – «Стремиловский рубеж».

Во время обороны Стремилово в письме от 29 ноября отец писал, обращаясь к своей жене Аннушке: «…сейчас наша задача, которую мы выполним с честью, – ни шагу назад! Прочитай передовую «Правды» за 27 ноября, и ты поймешь, какие передо мной задачи, как и перед каждым воином нашей страны».

26 декабря 1941 года он написал: «Сейчас пойдем в наступление на врага». Потом дивизия подключилась к контрнаступлению под Москвой, 2 января освободила Малоярославец, а 14 января – Медынь. 21 января 1942 года он написал: «Врагу придет скоро конец, в этом не сомневаются наши бойцы. Но враг еще крепко огрызается, мы его на ряде участков окружаем и будем уничтожать, как бешеную собаку»; «Ты, я знаю, беспокоишься обо мне. Помни одно: чему быть, того не миновать».

Деревня Красная Поляна, где 22 января 1942 года погиб наш отец и дед, находится в 15–17 км от Медыни. Как раз после освобождения этого города и был окружен противник, который пытался прорваться к своим основным частям под Юхнов. Бой длился до 28 января, и только 29 января бойцы смогли похоронить своих боевых товарищей, павших в бою, в соседней деревне Красная Звезда. Сейчас там, на братской могиле, стоит памятник.

И еще строки из его писем: «Находясь на фронте под вражеским огнем, я всегда вспоминаю о семье, о наших детях. Сильно люблю я их и страшно хочу их воспитать, чтобы они были достойными людьми новой Сталинской эпохи»; «Находясь на фронте, я помню, что у меня есть Вова, Тома, Алик. И если я погибну в боях, так останутся мои дети и ты. Главное – лишь бы умереть не зря, а в жестоком бою. Ты, конечно, не разочаровывайся и не сетуй, что я должен испытать эту участь».

Потом я нашла имя нашего военкора на портале «Забытый полк». А Жанна Владимировна рассказала, что с появлением народного движения «Бессмертный полк» они прошли 9 мая с портретом Василия Даниловича и фотографией другого деда по улицам Калуги. Семья постоянно навещает братскую могилу в деревне Красная Звезда, где захоронены 375 человек. В том числе и казправдинец, политрук, военный корреспондент, променявший перо на оружие, – наш казправдинец Василий Данилович Якушкин.