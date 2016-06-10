​KazSat-3 начинает вещание

АО «Казтелерадио» с 1 марта т. г. начало перевод вещания своих цифровых телеканалов с иностранного спутника на отечественный спутник KazSat-3. Как известно, спутник KazSat-3 был запущен в коммерческую эксплуатацию в декабре 2014 года, что дало возможность для перевода сетей Национального телерадиовещания на отечественный спутник. Сегодня уже 14 казахстанских предприятий пользуются услугами КА серии KazSat, в их числе и крупнейшие телекоммуникационные операторы, национальные компании, силовые структуры, право­охранительные органы, государственные учреждения, а также частные компании страны.

До полного перевода абонентов на KazSat-3 вещание будет производиться параллельно с обоих спутников, эта временная мера применяется для того, чтобы в период перехода на казахстанский спутник пользователи не были лишены возможности получения услуг телерадио­вещания.

Телекоммуникационный космический аппарат KazSat-3 предназначен для предоставления услуг связи, телевещания и высокоскоростного доступа в интернет на территории Казахстана. Кроме обеспечения идеальных условий для распространения телесигнала на всей территории нашей страны, спутник KazSat-3 позволит повысить информационную безопасность страны, обеспечить государственные органы независимыми каналами связи и предотвратить отток средств за аренду ресурсов на иностранных спутниках.

Переход на казахстанский спутник KazSat-3 даст возможность абонентам спутникового телевидения OTAU TV смотреть дополнительные SD каналы в цифровом качестве, а также появится возможность просмотра HD каналов (каналов высокой четкости), которые будут доступны пользователям платного пакета во втором полугодии текущего года.

Для переключения абонентам необходимо будет произвести перенастройку уже имеющегося спутникового оборудования. Это связано с тем, что фиксируется новая геостационарная позиция в 58,5 градуса (при вещании с Intelsat 904 фиксировалась позиция в 60 градусов), иначе спутниковая антенна при нынешнем ее положении не сможет принимать сигнал.

На сайтах www.otautv.kz и www.kazteleradio.kz размещен обучающий видеоролик по перенастройке оборудования. Кроме того, абоненты могут обратиться к дилерам, которые произведут перенастройку профессионально, их контакты также указаны на сайте www.otautv.kz.

Также надо подчеркнуть, что после того, как абонент произвел перенастройку оборудования, ему необходимо обязательно сообщить об этом в call-центр по телефону 193 или 7193. Также абонент может обратиться в центр продаж в своем регионе и, оставив информацию о номере лицевого счета, номере телефона, абонент получит гарантированный подарок.