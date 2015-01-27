KazSat-3 заработает прибыль Свежий выпуск 592 Глеб МАЛЫХ

Членам комиссии продемонстрировали работу комплекса. Также были заслушаны доклады представителей АО «Республиканский центр космической связи» и ОАО «Информационные спутниковые системы» им. академика М. Решетнева» о реализации проекта и результатах летных испытаний космической системы связи KazSat-3. Итогом работы приемочной комиссии стало подписание акта о приемке результатов по завершенному проекту создания космической системы связи KazSat-3.

КА KazSat-3 функционирует в штатном режиме, и первыми, кто воспользовался услугами спутника KazSat-3, являются казахстанские операторы связи – АО «Astel» и ТОО «2DayTelecom». Таким образом, АО «Республиканский центр космической связи» приступило к коммерческой реализации услуг спутникового ресурса КА KazSat-3 в соответствии с решением госкомиссии.



