KazSat-3 заработает прибыль

Свежий выпуск
592
Глеб МАЛЫХ
Членам комиссии продемонстрировали работу комплекса. Также были заслушаны доклады представителей АО «Республиканский центр космической связи» и ОАО «Информационные спутниковые системы» им. академика М. Решетнева» о реализации проекта и результатах летных испытаний космической системы связи KazSat-3. Итогом работы приемочной комиссии стало подписание акта о приемке результатов по завершенному проекту создания космической системы связи KazSat-3.
КА KazSat-3 функционирует в штатном режиме, и первыми, кто воспользовался услугами спутника KazSat-3, являются казахстанские операторы связи – АО «Astel» и ТОО «2DayTelecom». Таким образом, АО «Республиканский центр космической связи» приступило к коммерческой реализации услуг спутникового ресурса КА KazSat-3 в соответствии с решением госкомиссии.

Популярное

Все
Майра и Акжолтай Байчукеновы шагают по жизни рука об руку 61 год
Атомная генерация – энергетическая альтернатива
Растут грейпфруты где? У нас – в Караганде!
РТРК «Казахстан» презентовала новинки телесезона
Счастливая история одной семьи
Не было бы счастья, да несчастье помогло
И вовсе не опасное соседство
Для разработки новых технологий
Необходимо устранить пробелы в законодательстве о банковской системе
Проложить путь к светлому, инклюзивному и безопасному будущему для всех поколений
В Кызылорде прошла выставка-ярмарка «Kitap qala»
Плохая мать?..
О новых возможностях и мировой практике
О качестве здравоохранения и юридической помощи
«Я выбираю спорт!»
Для модернизации торговой инфраструктуры можно воспользоваться господдержкой
«Актобе» завоевал Кубок Казахстана
Творцы лакокрасочной радуги
Возраст счастью не помеха!
Распоряжение Главы государства
В Атырау появится дендрологический парк
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
«Атомный» прирост. Почему в мире активно строят АЭС
Скрытые патрули появятся на дорогах Костанайской области
Малоизвестные факты о студенческих годах Каныша Сатпаева обнаружены в Томске
Люди эвакуируются, школы закрываются: мощный ураган приближается к Флориде
Не столкнуться бы с тотальным дефицитом
Русская девушка с казахским менталитетом
Астанинское дежавю
В Атырау ТОО «Интаго Казахстан» освоило производство полиэфирных геосинтетических материалов
На благо страны
Токаев поручил срочно найти избивших в поезде солдата Нацгвардии
В Атырауской области не хватает более 180 медицинских работников
Аманжол Кошанов – легенда экономической науки
Нехватка электрических мощностей тормозит развитие экономики Костанайской области
Стали известны все четвертьфиналисты ЧМ-2024 по футзалу
Ставки по кредитам в Казахстане пошли вниз
«Нерушимое братство - 2024»: войска ОДКБ прибывают в Казахстан
Вакцинация девочек против ВПЧ стартовала в Казахстане
Приучат ли тарифы к экономии?
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
Труба пока не готова
На энергетической безопасности экономить... опасно
Снег ожидается в некоторых регионах Казахстана на выходных
Отбасы банк и акимат области Жетісу запускают жилищную программу для жителей районов и сел
Не нужно путать атомную бомбу и мирный атом!
Паралимпиада: расписание на субботу
Перуашев прокомментировал задержание своего заместителя
Шоу мирового уровня: иностранцы поделились впечатлениями от концерта Димаша Кудайбергена в Астане
Программа выступления казахстанцев на Паралимпийских играх
В АЭС – наше развитие, наше будущее!
Группа общественников побывала на экскурсии в учебном центре Института ядерной физики
Совещаются молодые атомщики
Школьница находилась в секс-рабстве в Кызылорде: стали известны подробности дела
Президент назначил новых послов Казахстана в ряде стран
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности
«Сам просил»: подростки грозились сбросить ребенка с балкона в Астане
Члены Народного штаба за строительство АЭС провели встречи с жителями Туркестанской области
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
Иностранные гости – о ВИК в Астане: «Это удивительно, невероятно и круто»

Читайте также

ЗКО и провинция Шаньдун (КНР) намерены расширять взаимодейс…
В Бурабае протестирован вертолетный турмаршрут
Осенняя страда подходит к завершению
К 30-летию Архива Президента выпущена почтовая марка

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]