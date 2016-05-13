​Казсинема в Вене

Главной целью проекта являются представление культуры, традиций и истории Казахстана, а также укрепление дружественных отношений двух стран.

Первым был показан художественный фильм «Шал» Ермека Турсунова. Представил картину публике исполнитель главной роли – актер Ерболат Тогузаков. На встречу со зрителями также пришли посол Казахстана в Австрии Кайрат Сарыбай, президент АО «Казахфильм» им. Ш. Айманова Бахыт Каирбеков, представители казахской диаспоры.

В рамках Дней кино в Вене будут показаны киноленты «Биржан-сал» Досхана Жолжаксынова, «Жаужүрек мың бала» Ахана Сатаева, «Дорога домой» Рашида Сулейменова и «Подарок Сталину» Рустема Абрашова. Все показы проходят в одном из цент­ральных венских кинотеатров. Фильмы демонстрируются на казахском и русском языках с субтитрами на английском.