Этому способствовали форумы, выставки и встречи, на которых акимат, системообразующие предприятия, недропользователи горнорудного и нефтегазового секторов, национальные компании подписали множество меморандумов и договоров. Благодаря активному содействию властей местные товаропроизводители заключили контракты на 95,2 млрд тенге.

Системообразующие предприятия области произвели закупки почти на 335 млрд тенге. Казахстанское содержание по товарам, работам и услугам достигло 234,9 млрд тенге, или свыше 70%. В итоге область заняла лидирующую позицию в доле местного содержания в закупках региональных системообразующих предприятий.