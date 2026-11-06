КАЗТЕСТ: с 9 ноября стартует прием заявок

Образование

17 ноября состоится сертификационное тестирование по системе КАЗТЕСТ для оценки уровня владения казахским языком, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный центр тестирования

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Тестирование в электронном формате пройдет в следующих городах: Астана, Алматы, Шымкент, Актобе, Актау, Атырау, Жезказган, Кокшетау, Караганда, Костанай, Кызылорда, Усть-Каменогорск, Уральск, Петропавловск, Павлодар, Семей, Талдыкорган, Туркестан, Тараз.

Период приема заявок: с 9 по 15 ноября. Заявки принимаются на сайте app.testcenter.kz. Сертификационное тестирование по системе КАЗТЕСТ состоит из 4 блоков: аудирование – 20 тестовых заданий (20 минут); чтение – 40 тестовых заданий (50 минут);
письмо – 2 задания (50 минут); говорение – 2 задания (7 минут).

Для получения сертификата, тестируемый должен набрать по каждому блоку необходимый пороговый балл. Результаты тестирования по блокам "Письмо" и "Говорение" будут опубликованы в личном кабинете тестируемого на сайте app.testcenter.kz в течение 15 рабочих дней после даты завершения тестирования.

Стоимость участия в тестировании – 7 121 тенге.

#заявки #сдача #КАЗТАЕСТ

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