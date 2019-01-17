"КазТрансГаз" увеличил показатели по основным видам деятельности
В АО "КазТрансГаз" подвели предварительные итоги деятельности за 2018 год. Национальный оператор существенно увеличил показатели по основным видам деятельности, передает Kazpravda.kz.
По информации пресс-службы общества, консолидированный доход группы компаний АО "КазТрансГаз" за 2018 год составил 1 трлн 061 млрд тенге, что на 398,9 млрд тенге или на 60% выше чем в 2017 году. Консолидированная прибыль до налогообложения группы компаний Национального оператора в сфере газа и газоснабжения за отчетный период составила 201 млрд тенге, что выше показателей 2017 года на 102 млрд тенге или на 103%.
"Полученная прибыль позволяет Национальному оператору сдерживать рост цен на внутреннем рынке и субсидировать казахстанских потребителей газа, а также обслуживать кредитный портфель в размере 573 миллиардов тенге. В 2018 году АО "КазТрансГаз" уплачено налогов и других платежей в бюджет на сумму более 99,5 млрд тенге, что делает компанию одним из крупнейших налогоплательщиков страны", – сообщили в пресс-службе компании.
Отмечается, что объем реализации газа за отчетный период составил 22,9 млрд кубометров. Это выше показателя 2017 года на 5,2 млрд кубометров или на 29%. При этом, в 2018 году договор об экспортных поставках газа в Китай выполнен досрочно и в полном объеме.
Объем магистральной транспортировки газа составил 111,9 млрд кубометров, что выше показателя 2017 года на 11 млрд кубометров или на 11%.