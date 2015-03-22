Экономика "КазТрансОйл" сообщил об аресте батумских активов компании

АО "КазТрансОйл" сообщило об аресте активов компании в Батуми, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу компании.



"В соответствии с определением Тбилисского городского суда от 20 февраля 2015 года "О частичном удовлетворении мероприятий обеспечения иска до возбуждения иска" по заявлению компаний – клиентов Батумского нефтяного терминала был наложен арест на 100%-ю долю компании Batumi Terminals Limited (Кипр) в ООО "Батумский нефтяной терминал" (Грузия), на эксклюзивное право ООО "Батумский нефтяной терминал" на управление 100%-й долей ООО "Батумский морской порт" (Грузия) и на недвижимое имущество ООО "Батумский нефтяной терминал", – указывается в сообщении компании.



Отмечается, что наложение ареста представляет собой меру обеспечения искового заявления компаний – клиентов Батумского нефтяного терминала, предметом которого являются вопросы, связанные с доминантным положением Батумского нефтяного терминала на рынке перевалки нефти и нефтепродуктов, в том числе вопросы тарифообразования на данные услуги. При этом наложенный арест не влияет на текущую производственно-хозяйственную деятельность Батумского нефтяного терминала, которая продолжается в обычном режиме.