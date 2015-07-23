КЧС не приравнивает Наурызбайский район Алматы к числу опасных

Закон и Порядок
Меруерт Нургазинова
Фото © Юрий Беккер
Сегодня в Астане на срочном брифинге в Комитете по чрезвычайным ситуациям и.о. председателя ведомства Серик Аубакиров сообщил журналистам, что в Наурызбайском районе города Алматы в зоне затопления угрозы повторного выброса нет, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Угрозы повторного выброса нет. Отмечу, что данный участок к числу опасных не относится. По нашим наблюдениям, последние 20–25 лет такого в этом ущелье не происходило. Прорыв моренного озера произошел на 80–90%, и 10% "поймала" чаша плотины. Поэтому здесь повторной угрозы нет. Бояться нечего", – отметил Серик Аубакиров.

Напомним, аномальная жара в Алматы спровоцировала таяние ледников, вследствие чего произошел сход селя по руслу реки Каргалинка. Были эвакуированы более 900 местных жителей. Пострадавших нет.

В данный момент продолжается воздушная разведка сложившейся обстановки, проводятся восстановительно-очистительные работы, а также оценивается нанесенный ущерб на подтопленных улицах и микрорайонах города.

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