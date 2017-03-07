КЧС по всей республике отработает действия в условиях угрозы паводков

9–10 марта по территории всего Казахстана будет проводиться командно-штабное учение "Көктем-2017", передает Kazpravda.kz
со ссылкой на КЧС МВД РК.
Учение будет организовано с целью повышения уровня готовности и способности системы гражданской защиты и населения к ликвидации чрезвычайных ситуаций в условиях весеннего паводка, проверки готовности служб и формирований гражданской защиты к реагированию на ЧС весеннего периода.
В рамках учения "Көктем-2017" по всей республике будут проведены тактико-специальные тренировки по отработке действий в условиях угрозы и неблагоприятного развития паводковой обстановки.
Штаб руководства учением будет находиться в Костанае.