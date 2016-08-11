Происшествия
КЧС спас российских туристов в Алматинской области
Талгат Исенов
Спасатели КЧС МВД РК эвакуировали группу туристов – граждан Российской Федерации (9 детей и 2 взрослых), отрезанных от внешнего мира, из верховья реки Чилик, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Сообщается, что вызов поступил еще 9 августа, но из-за невозможности поднятия вертолета в вечернее время было принято решение вылететь утром следующего дня. В случае выхода спасателей Республиканского оперативно-спасательного отряда Комитета по ЧС МВД РК время прибытия до группы туристов составило бы 2–2,5 суток. При этом оперативными дежурными Центра управления в кризисных ситуациях Комитета по ЧС МВД РК регулярно поддерживалась связь с туристами.

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10 августа для их эвакуации на место направили вертолет К-32 Комитета по ЧС МВД РК, туристы благополучно доставлены в аэропорт Боролдай.

В целом с начала 2016 года авиация КЧС МВД РК 316 раз совершала вылеты для оказания помощи гражданам, оказавшимся в трудной ситуации.

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