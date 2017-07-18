KEGOC: в русле мировых трендов

В обсуждении тематических вопросов конференции приняли участие представители министерств и ведомств, АО «ФНБ «Самрук-Казына», а также около 400 руководителей и экспертов ведущих электроэнергетических компаний из 26 стран мира. В работе мероприятия также участвовали представители финансовых институтов: ЕБРР, МБРР и Азиатского банка развития.

С приветственным словом к собравшимся обратился министр энергетики Канат Бозумбаев. Он, в частности, подчеркнул, что в современных условиях ускорения технологического развития мировая сфера электро­энергетики также подвержена влиянию общемировых трендов. Поэтому, по его словам, для изучения тенденций и закономерностей глобального энергетического развития в ведомстве с участием ведущих зарубежных и казахстанских экспертов проведена большая научно-исследовательская работа. Согласно ее результатам, до 2050 года в мире будет пройден пик глобального потребления ископаемых источников энергии – угля, газа и нефти, прогнозируется устойчивый рост использования ВИЭ в генерации энергии.

В Казахстане к этому периоду ожидается рост потребления электроэнергии в 1,3 раза (примерно 125 млрд кВт-ч) по сравнению с нынешним уровнем. При этом после 2030 года в стране начнется массовое выбытие из эксплуатации старых генерирующих мощностей. Износ традиционной энергетики не позволит поддерживать в будущем объем генерации электроэнергии даже на уровне 2016 года. Поэтому ключевыми факторами замещения традиционных генерирующих систем станут либо «чистые» традиционные мощности – ГЭС, либо ВИЭ.

– Таким образом, в долгосрочной перспективе Казахстан, обладающий богатым энергетическим потенциалом, будет делать ставку на новые источники энергии, – отметил Канат Бозумбаев. – В рамках международного сотрудничества с зарубежными партнерами респуб­лика будет прилагать все усилия для технологического обновления и конкурентоспособности энергетического сектора.

В ходе пленарного заседания председатель правления АО «KEGOC» Бакытжан Кажиев отметил, что за десятилетия компания KEGOC прошла большой производственный путь развития. За эти годы осуществлена масштабная модернизация Национальной электрической сети, построены более 3 тыс. км линий напряжением 500–220 кВ, продолжается работа в рамках энергетического объединения стран ЕАЭС и СНГ.

Компания KEGOC – системообразую­щая структура в электроэнергетике Казахстана, оснащенная новейшим оборудованием, имеющая высоко­квалифицированный персонал, прошедший обучение в ведущих отраслевых учебных центрах Европы. Тем не менее в условиях новых реалий коллектив компании продолжает развиваться на основе изучения мирового опыта в сфере электро­энергетики.

Руководитель KEGOC обозначил некоторые направления, по которым в перспективе будет развиваться электроэнергетика страны. В числе главных трендов – возобновляемая энергетика, повышение энергоэффективности производства, снижение потребления электроэнергии, интеллектуализация электроэнергетики и международная интеграция электроэнергетических систем.

По мнению Бакытжана Кажиева, технологии ВИЭ с каждым годом улучшаются, в результате энергия дешевеет, и это приводит к росту доли «зеленых» мощностей в производстве и потреблении электроэнергии. Казахстан активно продвигается в данном направлении, однако на этом пути существует ряд сдерживающих факторов, связанных в первую очередь с нестабильностью работы ветровых и солнечных электростанций.

С ростом доли ВИЭ будет возникать и угроза устойчивости работы всей энергосистемы. В современной мировой практике таких случаев немало. То есть на сегодня возможности энергосистем государств по интеграции ВИЭ вовсе не безграничны. Поэтому необходимо преодолевать эти сложности путем формирования резервов мощности за счет газовых и гидроэлектростанций, а также применения промышленных накопителей энергии – аккумуляторов.

– На данный момент накопители энергии являются весьма дорогостоящими, но есть немало проектов, связанных с их удешевлением. С учетом того, что в мире запасы угля еще не исчерпаны, есть большая вероятность того, что доля угля в производстве электроэнергии будет еще долго оставаться значительной. При этом модернизация угольных электростанций с применением новых технологий очистки и фильтрации вредных выбросов позволила бы существенно приблизить генерацию энергии на основе угля к современным требованиям, – отметил глава KEGOC.

Сегодня структура энергетических систем все более усложняется. При этом развитие электроэнергетики в рамках старой концепции, основанной на вводе в строй новых мощностей и наращивании сетевой инфраструктуры, сталкивается с серьезными ограничениями в области экологии, низкой производительностью оборудования и другими проблемами. Для их решения в мировой практике разработана новая концепция электроэнергетики, получившая название интеллек­туальной энергосистемы. На сегодня ее элементы внедрены в компании KEGOC. Начата реализация проекта по созданию системы автоматического регулирования частоты и мощности, а также освоению новых передовых технологий. При участии компании в стране ведется работа по созданию концепции интеллектуальной энергосистемы Казахстана.

– В отдаленной перспективе предстоит интеграция локальных и регио­нальных энергетических систем в глобальном масштабе. Поэтому к этому периоду мы должны основательно подготовиться в технологическом плане, чтобы представлять собой совершенную систему глобальной цепочки производства, передачи и распределения электроэнергии, – отметил Бакытжан Кажиев.

В ходе заседания также выступили заместитель генерального директора ПАО «Российские сети» Константин Петухов, председатель управленческого совета/управляющий по реабилитации ОАО «Грузинская государственная электросистема» Сулхан Зумборидзе, представитель МБРР Ато Браун, другие спикеры.

В рамках диалога участники обменялись информацией о развитии электроэнергетических систем, обобщили практический опыт в области применения возобновляемых источников энергии, обсудили проблемы и перспективы использования новой техники и технологий. В рамках конференции также прошли заседания «круглых столов» по обсуж­дению лучшей мировой практики управления электроэнергетической отраслью, актуальных вопросов развития возобновляемых источников энергии с участием ведущих специалистов отечественных и зарубежных электросетевых компаний.