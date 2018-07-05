Келимбетов сравнил открытие МФЦА с переносом столицы и выставкой ЭКСПО-2017

Управляющий Международного финансового центра "Астана" (МФЦА) Кайрат Келимбетов сравнил открытие центра с переносом столицы и открытием выставки ЭКСПО-2017. По его словам, несмотря на короткий срок, МФЦА может стать региональным хабом для Центральной Азии и ЕЭС, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Три года – это короткий срок для создания международного финансового центра. В конце 2015 года Глава государства встретился с капитанами бизнеса в Нью-Йорке и Лондоне и пригласил их работать в МФЦА на базе физической инфраструктуры ЭКСПО-2017. Эту идею встретили скептически, как было с переносом столицы 20 лет назад и как перед проведением выставки ЭКСПО. Тем не менее мы видим успех Астаны и ошеломительный успех выставки ЭКСПО. И сегодня на базе 20-летней истории открывается новая страничка развития столицы", – отметил Келимбетов.
Кроме того, по его словам, Глава государства пригласил людей, имеющих десятки лет опыта работы в данной сфере.
"Очень важно не терять этого темпа, поэтому экономисты сравнили реформу в Казахстане с преодолением звукового барьера. Сегодня, набрав свои скорости, мы развиваем МФЦА. Он может быть региональным хабом для Центральной Азии и ЕЭС. 20 лет истории Астаны показали, что мы можем добиться потрясающих результатов. Я считаю, что следующие 20 лет задача – стать успешным международным финансовым центром, и эта задача нам по плечу", – заключил Келимбетов.