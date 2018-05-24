Келимбетов выступил на ПМЭФ-2018

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Приехать в Астану в начале июля предложил участникам Петербургского международного экономического форума Управляющий Международного финансового центра "Астана" Кайрат Келимбетов, передает Kazpravda.kz.

По информации пресс-службы МФЦА, Кайрат Келимбетов пригласил инвесторов и представителей финансовых институтов изучить возможности новой экосистемы – Международного финансового центра "Астана". Отметив, что привлечение прямых иностранных инвестиций – это приоритет экономической политики Казахстана, он подчеркнул, что сейчас делается все, для того, чтобы страна была привлекательной для инвесторов: действует новая законодательная и инвестиционная политика. Но особенно важным шагом стало создание финансового центра "Астана".

"Амбициозный проект является частью программы Президента Казахстана "100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ". Идея, озвученная Главой государства три года назад, практически воплощена. 5 июля состоится Международная конференция, посвященная открытию нового финансового центра", – сказал Келимбетов.

Он отметил, что МФЦА это отдельная экосистема, базирующаяся на принципах английского общего права, имеющая независимую судебную систему с собственной юрисдикцией.

"По сути это как Гонконг в Китае. Одна страна, две системы. И Казахстан тоже пошел по этому пути создания экосистемы которая настроена на привлечение прямых иностранных инвестиций", – отметил управляющий Международным финансовым центром "Астана" Кайрат Келимбетов.



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