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Существительное "человек" (human) названо Кембриджским словарем английского языка словом 2026 года. Согласно сообщению издания, такой выбор отражает растущее влияние искусственного интеллекта (ИИ) на изменение представлений о том, что значит быть человеком, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Как отмечают лексикографы, подобное определение обрело новый смысл в условиях, когда ИИ "стирает границы между людьми и машинами". По мере того как искусственный интеллект все глубже проникает в повседневную жизнь, а зависимость людей от передовых технологий растет, может показаться, что позиции самого человека оказываются под угрозой, считают составители словаря. Однако, по их мнению, это совсем не так.

По словам лексикографа Кембриджского словаря Колина Макинтоша, опасения по поводу того, что человек может что-то утратить, перепоручая свое мышление технологиям, заставляют его "переосмыслить степень зависимости общества от ИИ".

Член правления издательства Cambridge University Press Франческа Вудворд отметила, что в эпоху стремительного развития ИИ и на фоне тревожных прогнозов о том, что это может даже привести к гибели человечества, данное слово как нельзя лучше отражает "дух времени".

"Люди пытаются напомнить себе <...>, что именно означает быть человеком", - сказала она.

Лексикографы обратили внимание на то, что слово human в английском языке все чаще используется в словосочетаниях (например, human-written ("написано человеком"), human-generated ("сгенерировано человком"), human-made ("сделано человеком"), чтобы подчеркнуть, что работа проделана человеком, а не ИИ.