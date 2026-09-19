«Кемел дастаны»: новое произведение посвятили памяти Узбекали Джанибекова

Музыка

Через язык музыки автор стремится передать особое отношение к истории родной страны

Специально к 95-летию выдающегося государственного и общественного деятеля, учёного-этнографа Узбекали Джанибекова, внесшего значительный вклад в сохранение и возрождение историко-культурного наследия Казахстана, создано новое музыкальное произведение  «Кемел дастаны», сообщает Kazpravda.kz 

Автор произведения  деятель культуры, художественный руководитель этно-ансамбля «Қорқыт», композитор Шолпан Корганбек. 

Имя Узбекали Джанибекова занимает особое место в истории казахской культуры. Он посвятил свою жизнь изучению и сохранению историко-культурного наследия страны, возрождению национальных ценностей, традиций и обычаев народа. Благодаря его инициативам получили новое осмысление декоративно-прикладное искусство, исторические артефакты и многие бесценные образцы национального наследия, находившиеся на грани забвения.

«Кемел дастаны»  музыкальная дань уважения выдающейся личности, его жизненному пути и многогранной деятельности во имя национальной культуры. Через язык музыки автор стремится передать особое отношение к истории родной страны, национальному искусству и духовным ценностям народа, а также его стремление посвятить свою жизнь служению родине. 

Глубокий смысл заложен и в самом названии произведения. Слово «кемел» отражает мудрость и зрелость личности, её гражданскую позицию, внутреннюю глубину и преданность служению родной земле, национальной культуре и своему народу.

В свою очередь, «дастан»  широкое повествование о достойной и поучительной жизни человека, неразрывно связанной с историей народа.

В музыкальной ткани произведения звучат любовь к родной земле, глубокое уважение к историческому наследию и преданность национальному искусству. Творческий замысел Шолпан Корганбек позволяет по-новому осмыслить жизненный принцип Узбекали Джанибекова – служение народу и передать его современному слушателю средствами музыкального искусства.

«Искусство – золотой мост, соединяющий поколения. Музыка, сохраняя историческую память и национальный дух, становится важной частью духовного наследия народа. В этом контексте «Кемел дастаны» — не только дань уважения выдающемуся сыну казахского народа, но и произведение, обращённое к будущему, призванное передать современному поколению преемственность национальных ценностей», – говорится в информации.

Премьерное исполнение «Кемел дастаны» состоится в исполнении музыкантов этно-ансамбля «Қорқыт», вошедшего в Книгу рекордов КИнЭС.

#музыка #память #Узбекали Джанибеков #Кемел дастаны

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