Кен Драйден: Усть-Каменогорску – хоккей!

Весомости намерениям добавил визит на родину «Устинки» звезды НХЛ легендарного канадского вратаря Кена Драйдена.

Не надо быть спортивным фанатом, чтобы иметь представление о канадском хоккее. На протяжении века северо-американская страна остается форвардом игры с шайбой и законодателем мод в системе спортивной подготовки. Там действует мощная сеть частных и государственных школ с собственными ледовыми аренами, базами общефизической и учебной подготовки, медицинским сопровож­дением. Канадский опыт, по словам главы Восточного Казахстана, в качестве пилота можно внедрить в одной хоккейной школе Усть-Каменогорска.

– Встреча с представителями Страны кленового листа носила деловой характер, – рассказали в областном управлении физической культуры и спорта. – Канадцам предложили организовать курсы подготовки тренеров, а также обучить у себя восточноказахстанских специалистов. Тренировки под руководством канадских тренеров и по канадской системе безусловно повысят уровень мастерства местных игроков.

В первый же день в Усть-Каменогорске Кен Драйден посетил школу хоккейных вратарей в ледовом модуле в левобережной части города. Во Дворце спорта им. Бориса Александрова легенда НХЛ с завидной выдерж­кой отстоял фотосессию и раздал автографы всем. Были организованы конкурсы по настольному и виртуальному хоккею, победителям вручили вратарские клюшки с автографом знаменитого гостя.

Кен Драйден – шестикратный обладатель Кубка Стэнли, вратарь канадской сборной в суперсерии Канада – СССР, член Зала хоккейной славы. После завершения игровой карьеры он был президентом клуба «Торонто Мэйпл Ливз», комментатором на телевидении, преподавал в университете Торонто, возглавлял Министерство социального развития. Но главным делом своей жизни спортсмен считает написанные им книги «Хоккей на высшем уровне», «Игра», «Домашняя игра» и «В школе». Для тренеров многих стран это настольные книги, по которым они учат будущих звезд ледовому искусству.