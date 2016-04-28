Кенес Ракишев возглавил совет директоров Казкоммерцбанка

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Совет директоров Казкоммерцбанка (ККБ) произвел кадровые перестановки и новые назначения, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на
пресс-службу банка.
На пост председателя Совета директоров Казкоммерцбанка избран крупный акционер банка и действующий член Совета директоров ККБ Кенес Ракишев. На этой должности он сменит Марка Хольцмана, который продолжит работу в качестве члена Совета директоров ККБ, а также войдет в состав правления банка в качестве председателя.
"Стремительное развитие финансовых технологий, новые запросы наших клиентов, нарастающая конкуренция определяют неизбежность перемен в сфере финансовых услуг. Готовность быстро меняться ещё важнее, когда речь идёт о банке, имеющем системообразующее значение. Как крупный акционер и новый председатель Совета директоров Казкоммерцбанка я искренне рад принять самое непосредственное участие в его дальнейшем развитии, и с большим удовольствием приветствую новых профессиональных членов управляющей команды", – отметил Ракишев.
Планируется, что Хольцман, избранный председателем правления банка, вступит в новую должность с момента получения разрешения государственного уполномоченного органа в сфере занятости, как гражданин иностранного государства. До этого момента, начиная с 29 апреля 2016 года, обязанности председателя правления банка будет исполнять новый член управляющей команды банка А
бай Искандиров. До последнего времени он был советником председателя Совета директоров АО "Казкоммерцбанк". Советом директоров он избран на должность первого заместителя председателя правления банка.
Совет директоров также ввел в правление нового управляющего директора банка Ерулана Кусаинова, который будет курировать вопросы проблемных займов. На позицию члена правления Кусаинов переводится с позиции исполнительного директора АО "Казкоммерцбанк", на которой он занимался проблемными активами банка.