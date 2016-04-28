Кенес Ракишев возглавил совет директоров Казкоммерцбанка

Экономика
Кожагулова Асель
Фото с сайта tengrinews.kz
Совет директоров Казкоммерцбанка (ККБ) произвел кадровые перестановки и новые назначения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на 
пресс-службу банка.

На пост председателя Совета директоров Казкоммерцбанка избран крупный акционер банка и действующий член Совета директоров ККБ Кенес Ракишев. На этой должности он сменит Марка Хольцмана, который продолжит работу в качестве члена Совета директоров ККБ, а также войдет в состав правления банка в качестве председателя. 

"Стремительное развитие финансовых технологий, новые запросы наших клиентов, нарастающая конкуренция определяют неизбежность перемен в сфере финансовых услуг. Готовность быстро меняться ещё важнее, когда речь идёт о банке, имеющем системообразующее значение. Как крупный акционер и новый председатель Совета директоров Казкоммерцбанка я искренне рад принять самое непосредственное участие в его дальнейшем развитии, и с большим удовольствием приветствую новых профессиональных членов управляющей команды", – отметил Ракишев.

Планируется, что Хольцман, избранный председателем правления банка, вступит в новую должность с момента получения разрешения государственного уполномоченного органа в сфере занятости, как гражданин иностранного государства. До этого момента, начиная с 29 апреля 2016 года, обязанности председателя правления банка будет исполнять новый член управляющей команды банка Абай Искандиров. До последнего времени он был советником председателя Совета директоров АО "Казкоммерцбанк". Советом директоров он избран на должность первого заместителя председателя правления банка.

Совет директоров также ввел в правление нового управляющего директора банка Ерулана Кусаинова, который будет курировать вопросы проблемных займов. На позицию члена правления Кусаинов переводится с позиции исполнительного директора АО "Казкоммерцбанк", на которой он занимался проблемными активами банка.


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