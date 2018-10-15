Кенсингтонский дворец объявил о беременности Меган Маркл

Супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл беременна. Слухи о том, что в скором времени королевскую семью Великобритании ждет пополнение, наконец-то официально подтвердились, сообщает amur.kp.ru.

На странице Кенсингтонского дворца в Twitter появилось сообщение о том, что первенец Гарри и Меган появится на свет уже весной 2019 года.

"Их Королевские Высочества по достоинству оценили всю поддержку, которую они получили от людей по всему миру с момента их свадьбы в мае, и рады возможности поделиться этой радостной новостью с общественностью", - говорится в послании.



Стоит отметить, что слухи о том, что герцогиня беременна, начали регулярно появляться уже вскоре после свадьбы. Наиболее явные подозрения в этом появились на прошлой неделе, когда супруга принца появилась на благотворительном концерте в просторном платье, отлично маскирующем ее фигуру. Вероятно, это не привлекло бы столько внимания СМИ и общественности если бы не тот факт, что голливудская звезда всегда предпочитала более облегающие наряды, пишет портал.

Кроме того, недавно всплыла информация о том, что мать Меган, 62-летняя Дория Рэгланд, записалась на курсы по уходу за младенцами и в ближайшее время собирается переехать из США в Великобританию, чтобы быть ближе к дочке и ее первенцу. Похоже скрывать эту радостную новость о пополнении в королевском семействе уже не имело смысла, и в Кенсингтонском дворце решили наконец-то приоткрыть завесу тайны.

