Свежий выпуск «Кенже»: палач или жертва? Галия ШИМЫРБАЕВА, Алматы

Параллельно, между «Шалом» и «Кенже», режиссер снял комедию «Кемпир», которая в отличие от предыдущих картин не нашла отклика в душе у зрителя. Однако эта неудача никак не сказалась на «Кенже»: это наверняка лучшая картина трилогии, поскольку рассчитана на все категории кинозрителей.

Телеведущий Олег Борецкий, в чьем киноклубе проходил первый просмотр «Кенже», сказал по этому поводу: «Молодой зритель привык к экшну, комедии и триллеру, на серьезных фильмах ему скучно. Но есть зритель среднего и старшего поколения, которому хочется, увидев в картине некие смыслы, задуматься над ними. Ермеку удается балансировать между этими предпочтениями».

Последняя точка в картине, по словам режиссера, поставлена буквально на днях. К ней даже не успели подготовить субтитры. В этой немногословной картине звучит в основном русский язык, но есть и казахская, и испанская, и тайская речь.

– Но я такое полиязычие искусственно не притягивал, это происходит мотивированно – герой путешествует по миру, – сказал Ермек.

В сюжете «Кенже» в общем-то нет ничего нового. Это рассказанная на современный лад избитая история о противостоянии двух братьев, которое идет еще со времен библейских Каина и Авеля. Но за внешне занимательным, захватывающим сюжетом скрывается настоящая драма. Мы так и не узнаем, как звали главного героя, и даже не сможем одно­значно ответить на вопрос: кто он – палач или жертва?

Новое в картине то, на каком высочайшем уровне она снята. Не говоря уже об актерской игре (даже дети, занятые в съемках, не играют, а проживают жизнь своих героев), потрясают, к примеру, натурные съемки, проходившие в Казахстане. Они настолько великолепны, что рядом с ними блекнут Ницца, Барселона, Банг­кок, Мальорка, где проходила часть съемок.

Картина очень густо населена – где-то около 300 персонажей. В главных ролях снялись наши молодые актеры Джандос Айба­сов и Айнур Ниязова, но есть актеры из России, Грузии, США… Оператором-постановщиком был очень известный мастер Сергей Козлов, осветителем – Михаил Жердин, постановкой трюков занимался знаменитый Джайдок Кунгужинов.

Реакцию первых зрителей «Кенже» – членов киноклуба Олега Борецкого, выступивших к качестве фокус-группы, можно выразить одним предложением: полтора часа пролетели как одна минута. По предварительным данным, в прокат картина, снятая по заказу национальной киностудии «Казахфильм», выйдет в конце марта.



