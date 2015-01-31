Свежий выпуск
«Кенже»: палач или жертва?
Галия ШИМЫРБАЕВА, Алматы
Параллельно, между «Шалом» и «Кенже», режиссер снял комедию «Кемпир», которая в отличие от предыдущих картин не нашла отклика в душе у зрителя. Однако эта неудача никак не сказалась на «Кенже»: это наверняка лучшая картина трилогии, поскольку рассчитана на все категории кинозрителей.
Телеведущий Олег Борецкий, в чьем киноклубе проходил первый просмотр «Кенже», сказал по этому поводу: «Молодой зритель привык к экшну, комедии и триллеру, на серьезных фильмах ему скучно. Но есть зритель среднего и старшего поколения, которому хочется, увидев в картине некие смыслы, задуматься над ними. Ермеку удается балансировать между этими предпочтениями».
Последняя точка в картине, по словам режиссера, поставлена буквально на днях. К ней даже не успели подготовить субтитры. В этой немногословной картине звучит в основном русский язык, но есть и казахская, и испанская, и тайская речь.
– Но я такое полиязычие искусственно не притягивал, это происходит мотивированно – герой путешествует по миру, – сказал Ермек.
В сюжете «Кенже» в общем-то нет ничего нового. Это рассказанная на современный лад избитая история о противостоянии двух братьев, которое идет еще со времен библейских Каина и Авеля. Но за внешне занимательным, захватывающим сюжетом скрывается настоящая драма. Мы так и не узнаем, как звали главного героя, и даже не сможем одно­значно ответить на вопрос: кто он – палач или жертва?
Новое в картине то, на каком высочайшем уровне она снята. Не говоря уже об актерской игре (даже дети, занятые в съемках, не играют, а проживают жизнь своих героев), потрясают, к примеру, натурные съемки, проходившие в Казахстане. Они настолько великолепны, что рядом с ними блекнут Ницца, Барселона, Банг­кок, Мальорка, где проходила часть съемок.
Картина очень густо населена – где-то около 300 персонажей. В главных ролях снялись наши молодые актеры Джандос Айба­сов и Айнур Ниязова, но есть актеры из России, Грузии, США… Оператором-постановщиком был очень известный мастер Сергей Козлов, осветителем – Михаил Жердин, постановкой трюков занимался знаменитый Джайдок Кунгужинов.
Реакцию первых зрителей «Кенже» – членов киноклуба Олега Борецкого, выступивших к качестве фокус-группы, можно выразить одним предложением: полтора часа пролетели как одна минута. По предварительным данным, в прокат картина, снятая по заказу национальной киностудии «Казахфильм», выйдет в конце марта.

Популярное

Все
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Пять гособъектов раздал родственникам чиновник в Таразе
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
По каким причинам банки отказывают в льготном кредите на автомобиль
Текущий курс тенге реальный – министр нацэкономики
Референдум-2022: не оставаться в стороне
Более 20 человек застрелены в начальной школе в США
Что думают предприниматели о новых поправках в Конституцию РК
В каком положении оказались экспортеры и импортеры Казахстана на фоне геополитического кризиса
Реформы в Казахстане создадут широкие возможности для иностранных инвесторов – Смаилов
Острый дефицит сахара разгоняет цены в Усть-Каменогорске
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 25 мая
Долг перед будущим
Директор аптеки наладила торговлю психотропными лекарствами в Нур-Султане
Сомнительная практика передачи земель бизнесу сложилась в Атырау
Беспрецедентная история: жителям Шымкента удалось через суд отстоять местный стадион
Почему ремонт арычной системы Алматы длится около 20 лет?
Чиновники жертвуют карьерой, чтобы не срывался график строительства дороги в Актюбинской области
Печное отопление и привозную воды продолжают использовать школы в Костанайской области
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Мошенница набросилась на полицейских с ножом при задержании в Алматы
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Вице-премьер Тугжанов высказался о статусе русского языка в Казахстане
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
Как справляется с работой один из самых молодых акимов в Казахстане
Жестоко избивший жену в лифте астанчанин оказался сыном общественного деятеля
Паузу в переговорном процессе между Россией и Украиной эксперты считают опасной
Новые поправки в Конституцию затрагивают самые живые и "горячие" запросы казахстанцев
В МВД ответили казахстанцу, "внезапно" обнаружившему в паспорте чип "для слежения"
Состав правления нацхолдинга "Байтерек" будет сокращен
Что думают о предстоящих поправках в Конституцию РК представители общественности
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Причину попадания в Казахстан опасных игрушек из Китая назвал глава Минфина
Капоэйра становится все более популярной в Казахстане
Грозит ли карантин Казахстану из-за "Стелс-омикрона", рассказали в Минздраве
Первый в истории современного Казахстана форум биев прошел в Петропавловске
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Не все так просто
Какой будет погода в мае для казахстанцев
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана

Читайте также

Свежий выпуск
Непарадные методы
Свежий выпуск
Долг перед будущим
Свежий выпуск
«Поиграли» в голосование
Свежий выпуск
Порошки подпольной фасовки

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]