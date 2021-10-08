Керлинг – это навсегда!

На хорошем счету

На соревнованиях присутствовали руководители мирового тура по керлингу. Как известно, керлинг-тур был организован в начале 90-х годов и зарекомендовал себя как площадка, объединяющая лучшие команды планеты. Нам впервые доверили провести Кубок мира в одной из олимпийских дисциплин. И нужно сказать, что, помимо успеха в организации проведения соревнований, наша страна смогла отметиться достойными результатами – казахстанцы взошли на призовой подиум, завоевав «бронзу».

Лидерами соревнований стали представители Финляндии (Маркус Сипила и Лотта Иммонен), второе место заняла команда России в составе Алевтины Муравьевой и Андрея Суворова, третью позицию разделили между собой команда Казахстана в составе Акгуль Кумар и Азизбека Надирбаева из Жамбылской области и команда Финляндии-2 (Cюзанна и Иикко Санти).

Почетные пятое и шестое места заняли еще две отечественные команды, а именно представители Восточно-Казахстанской области Артем Супанев, Малика Кадылжанова и Алматинской области – Айдос Аллияр, Ситора Аллиярова.

По словам генерального секретаря Казахстанской федерации керлинга, напольного керлинга и петанка, главного тренера отечественной сборной Виктора Кима, высокий уровень организации соревнований позволил Международной федерации керлинга принять решение о проведении в 2022 году сразу четырех мировых кубков в нашей стране.

Руководители акимата города Алматы, Комитета по делам спорта и физической культуры МКС, Федерации керлинга и организаторы Кубка мира подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве и проведении в Республике Казахстан соревнований во всех дисциплинах керлинга в различных возрастных категориях.

– Такое до сегодняшнего момента доверяли только Канаде! – с гордостью отметил Виктор Георгиевич, и при этом он особо подчеркнул тот факт, что немаловажную роль в проведении кубка на таком достойном уровне сыграл ледовый дворец Almaty Arena. – У нас хорошие деловые отношения сложились с менедж-

ментом ледового дворца в лице Сергея Леонидовича Апенко и его команды. В 2017 году мы успешно провели соревнования Всемирной универсиады по керлингу. Теперь раскаточный каток брендирован под керлинг, отремонтированы помещения, проведена ревизия инженерных сетей, закуплено оборудование для сушки воздуха. Как результат – качество ледового покрытия отвечает требованиям Всемирной федерации для проведения крупнейших соревнований мирового уровня. Совместно мы смогли организовать прямые трансляции соревнований на YouTube. В скором времени раскаточный каток будет носить гордое название Almaty Curling Palace.

Всего в международных соревнованиях приняли участие 18 команд, в том числе 6 международных, представляющих Россию, Эстонию, Афганистан, Финляндию и Казахстан.

Параллельно с мировым кубком состоялся и третий этап Кубка РК. В республиканских соревнованиях, проходивших в основных четырех дисциплинах, приняли участие команды из 12 регионов страны, детские команды, в составе которых задействованы девочки и мальчики 10–12 лет, спортсмены с нарушением опорно-двигательного аппарата и с нарушением слуха.

Что у нас есть

На сегодня у нас в стране насчитывается 14 региональных федераций. Наилучшим образом керлинг развивается в Алматы, Нур-Султане, ВКО, Жамбылской области, СКО, Актобе. Кстати, актюбинская команда была собрана из ребят Алгинского детского дома. С тех пор прошло 5 лет. Многие из них уже завершили обучение в вузах по спорту, принимают участие в различных соревнованиях, в том числе и в недавно прошедшем Кубке мира в Алматы.

– Финансирование мы получаем от Национального олимпийского комитета, Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта. Но здесь необходимо уточнить, что финансовые средства государство выделяет на одну национальную сборную. В керлинге же у нас работают отдельно команды женщин, мужчин, смешанные, в каждой из которых по 12 человек, смешанные пары в составе 8 человек. У нас также есть команды юниоров и сеньоров, слабослышащих спорт­сменов, паралимпийцев на колясках. То есть всего двадцать команд, а деньги выделяют как на одну, поэтому приходится финансовые средства распределять на всех, – рассказывает Виктор Ким. – Паралимпийцы и слабослышащие полностью финансируются федерацией. Нет никакой поддержки со стороны Паралимпийского комитета и Дирекции развития спорта. За 20 лет существования керлинга в республике 92% всех финансовых затрат осуществлено федерацией, остальное нетрудно посчитать.

К Олимпиаде готовы?

В состав мировых лидеров по керлингу входят скандинавские страны, Европа, США, Канада, Китай, Корея, Япония. А в Азии мы четвертые. Керлинг входит в олимпийскую семью. Соревнования по этому виду спорта впервые прошли на зимних Олимпийских играх 1924 года, а в 1998 году он вошел в олимпийскую программу. Тогда победителем в соревнованиях среди мужчин стала команда Швейцарии, а золотые медали у женщин завоевала команда Канады.

– Завоевать заветные квоты мы можем на тихоокеанско-азиатских чемпионатах, предолимпийских и олимпийских отборочных соревнованиях. Мы впервые в истории казахстанского керлинга завоевали право участия в отборочных предолимпийских соревнованиях. Это уже большое достижение! – говорит главный тренер национальной сборной страны по керлингу. – Бороться за попадание на Олимпиаду будут смешанные пары, мужчины и женщины. Если мы в любой дисциплине завоюем первое или второе место, попадем на олимпийский отборочный турнир, который пройдет в январе в Финляндии. Активно подготавливает наших спортсменов один из ведущих специалистов мира – тренер-консультант из Эстонии Еркки Лилл. Участие наших керлеров в этих отборочных стартах – и его большая заслуга. Сейчас в Турции проходит пред­олимпийский чемпионат мира в дисциплине «смешанные пары». Наша пара Мадияр Корабаев и Ангелина Эбауер уже имеет в активе три победы! На отборочный чемпионат вылетели в полном составе мужская и женская сборные страны.

Необходимо отметить, в керлинге на Олимпийских играх в каждой дисциплине участвуют 12 команд, поэтому и отбор происходит жесточайший. Надо очень постараться пробиться в это число. К примеру, федерация керлинга в Новой Зеландии существует 130 лет, но у них так и нет лицензий, они не участвуют в Олимпийских играх.

Под маской простоты

Как многим может показаться, для того чтобы научиться играть в керлинг, не нужно обладать особой физической формой, ловкостью, силой, да и правила в этой игре совсем нетрудные. Но это только кажется. Даже для того, чтобы направить специальный гранитный снаряд (камень) в сторону размеченной на льду мишени (дома), спортсмену необходимо самому научиться отлично держаться на скользком льду и не совершить ошибку в самом начале выступления. Керлеры должны непременно обладать хорошей координацией и крепкими ногами, потому как нагрузка на них в момент тренировок и соревнований производится отнюдь не слабая.

Команда в классическом керлинге состоит из четырех игроков. При розыгрыше камня игрок пытается добиться либо остановки камня в определенном месте, либо выбить из зачетной зоны камни противников, в зависимости от текущей тактичес­кой цели.

По словам Виктора Кима, игрок может осуществить до 700 различных типов бросков. Другие игроки команды с помощью специальных щеток «свипуют», то есть трут лед перед камнем, слегка подправляя его движение. И лед, и камень, и щетка в керлинге тоже имеют множество особенностей. Камень, созданный из особого гранита, весит 19,96 кг. Специальный шероховатый лед растирается щеткой для того, чтобы он смог поменять свою траекторию движения, нужную для игроков.

Керлинг является одним из самых дорогостоящих видов спорта. Только приготовление или варка льда, который состоит из 36 разных слоев, финансово весьма затратная история. Для того чтобы его сварить, необходимо специальное оборудование. Да и спортивное оборудование для керлинга совсем недешевое. Полный комплект может оцениваться в сотню тысяч долларов.

Перспективный старт

– В свое время, а именно 20 лет назад, я лично вложил около миллиона долларов личных средств на закупку оборудования для керлинга, которое наши спорт­смены использовали вплоть до Универсиады-2017, – сказал Виктор Ким. – К тому моменту первоначальное оборудование пришло в полную негодность. Поэтому сегодня наличию современного и дорогостоящего оборудования казахстанский керлинг обязан именно таким стратегическим событиям, как Универсиада-2017 и тихоокеанско-азиатские чемпио­наты 2015 года.

Главным же образом своему развитию керлинг обязан именно Виктору Георгиевичу Киму – человеку, бесконечно влюбленному в этот вид спорта. Инженер-строитель по первому образованию (Ленинградский политехнический институт), учитель английского языка (Алматинский иняз), школа бизнеса в США (Колумбийский университет, Нью-Йорк) и постоянные занятия спортом логическим образом привели его в большой спорт. В свое время он был одним из руководителей Национального олимпийского комитета респуб­лики, затем выучился на мастера спортивного администрирования во Франции и Швейцарии, окончил Академию туризма и спорта в городе Алматы, а потом по рекомендации Первого Президента Казахстана Нурсултана

Назарбаева возглавил отечественную Федерацию керлинга. Является мастером спорта международного класса, заслуженным тренером, национальным судьей высшей категории. Имеет правительственные награды.

– В 1998 году я начал погружаться во все тонкости этой игры, и мне понравилось, – рассказывает главный тренер сборной страны по керлингу. – На сегодня Федерация керлинга в нашей стране имеет очень сильный руководящий состав. Ее возглавляет Амантай Куренбеков, который радеет за развитие нашего вида спорта, принимает активнейшее участие в жизни федерации. Первым вице-президентом является Серик Жарасбаев, бывший председатель Комитета по делам спорта и физической культуры, вице-президентом – Алмас Кекубаев, который был первым заместителем Центра олимпийской подготовки в Щучинске. После государственной школы они пришли в керлинг.

Вынужденные спортсмены-универсалы

– Еще 5 лет назад мы создали команду из детей в возрасте 12–13 лет. Сейчас им по 17–18 лет, и они выступают фактически на всех соревнованиях в составе женской, мужской, смешанной команд, соревнуются в состязаниях среди смешанных пар и молодежных команд до 21 года, – продолжает Виктор Ким. – Сегодня по всей стране насчитывается около 1 500 керлеров.

И интерес к этому виду спорта продолжает расти. Но это неудивительно, ведь работа Федерации керлинга, напольного керлинга и петанка, а также региональных федераций сегодня налажена по всей республике. Более того, главный тренер уверен, что принцип преемственности поколений специалистов в этом виде спорта будет сохранен. В стране насчитывается порядка 40 сертифицированных тренеров, 10 мастеров спорта международного класса, десятки мастеров спорта, судейский корпус представлен двумя сотнями сертифицированных специалистов.

Стоит отметить, что на протяжении 20 лет федерация своими силами строит собственную базу керлинга в Алматы, а именно Казахстанский национальный центр керлинга, напольного керлинга и петанка им. Нурсултана Назарбаева. В 2011 году Елбасы одобрил строительство и дал наказ о поддержке строительства и оснащении центра.

– Центр почти построен, имеет прекрасную инфраструктуру и все необходимое для полноценных тренировок спортсменов. Здесь культивируются десятки олимпийских, национальных и массовых видов спорта. Но, увы, город Алматы никак не может узаконить землю, на которой он стоит. А мы по этой причине не можем участвовать в государственно-частном партнерстве, которое предполагает государственное финансирование в рамках компенсации инвестиционных затрат. Вопрос остается открытым, – заявил Виктор Ким.

На базе центра, кстати, казахстанские спортсмены оттачивают свое мастерство не только в керлинге. Как известно, у него есть родственные виды спорта, а именно петанк и напольный керлинг. Команды по петанку сформированы из спортсменов Казахстанской федерации керлинга, напольного керлинга и петанка, а также Центра спортивной подготовки для лиц с ограниченными возможностями.

Петанк – аналогия керлинга, только не на льду, а на земле. В нем игроки также разбиваются на команды и играют с помощью металлических шаров. Он пока не входит в олимпийскую программу, но признан Международным олимпийским комитетом. На чемпионате мира 2020 года Виктор Ким стал победителем в дисциплине «парфян шутинг», а шесть его учеников взошли на пьедестал, завоевав серебряные и бронзовые награды. В планах федерации – проведение чемпионата мира по петанку в Казахстане.

Что касается напольного керлинга, то в нем тоже есть дом (мишень) и камни, но тоже отсутствует лед. И петанк, и напольный керлинг порой становятся стартовыми дисциплинами для привлечения детей к игре в керлинг на льду. К слову, начать заниматься керлингом можно с 4 лет и не бросать выбранное спортивное направление до глубокой старости.

– При этом дети пользуются спортивным оборудованием, аналогичным взрослому. Несмотря на то что камень весит около 20 килограммов, его бросают легким движением руки. Главное – обучиться технике выката. У нас есть ребята, которые начали заниматься керлингом в раннем детстве. К примеру, Тимур Зорин познакомился с керлингом в прошлом году, сейчас ему 5 лет. Сегодня он является кандидатом в мастера спорта.

С полной ответственностью могу заявить, что те, кто познакомился с керлингом однажды, непременно останутся с ним навсегда, – заключил Виктор Ким.