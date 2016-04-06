Керосин из мусора

ТОО «ЭкоСервис-Арман» – совместное казахстанско-турецкое предприятие, введенное в эксплуатацию в прошлом году. Сумма инвестиций в проект составила 250 млн тенге. При выходе на полную производственную мощность объем переработки сырья увеличится до 100 тонн в сутки. Такой информацией на встрече с акимом Талдыкоргана Багдатом Карасаевым поделилась директор завода Гульнар Мадыбаева.
На объекте действует безотходный цикл производства, на утилизацию сюда доставляют автомобильные шины, резину, пластик, отработанные моторные масла, медицинские средства. Путем глубокой переработки из этих материалов получают керосин, печное топливо и другие энергоресурсы. Сейчас на заводе трудятся 30 местных жителей. В перспективе руководство компании планирует увеличить число рабочих мест.
Ознакомившись с производственным процессом, Б. Карасаев предложил предпринимателям установить сортировочную линию на территории городского полигона ТБО. Это позволит не только разгрузить мусорную свалку, но и увеличить объем выпуска продукции на заводе. По данным коммунальных служб, ежедневно на санитарные полигоны Талдыкоргана вывозится свыше 20 тонн мусора. А во время субботников эта цифра увеличивается в несколько раз. Так что трудностей с нехваткой сырья у нового предприятия быть не должно.
К слову, проблема утилизации твердых бытовых отходов – одна из самых острых в Жетысу. Согласно данным официальной статистики, ежегодно в регионе образуется 800 тыс. тонн мусора. А вот переработке из этого объема подвергается лишь 0,5%. Число стихийных мусорных свалок выросло до 370, и столь плачевная картина представляет реальную угрозу окружающей среде.
Отныне один из приоритетов в оценке работы районных, городских и сельских властей – надлежащее хранение, сортировка и переработка мусора. Акимам поручено обустроить полигоны ТБО, скотомогильники, хранилища опасных отходов. Но самая главная задача – поиск инвесторов, желающих строить мусороперерабатывающие заводы. По оценкам экспертов-экологов, во всем мире переработка мусора – один из прибыльных видов бизнеса. Так, в США доход «мусорных королей» составляет 2 млрд долларов в год, а в Швеции 10% бытовых отходов используют для производства топлива. Так должно быть и у нас. Государству необходимо создать соответствующую инфраструктуру, оказывать поддержку предпринимателям, готовым вкладывать инвестиции в эту сферу.
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