Из незаконного оборота изъято более 200 кг наркотических средств, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД

Фото: МВД

В Алматы полицейские задержали 56-летнего местного жителя, у которого при обыске автомобиля и квартиры изъяли более 220 граммов психотропного средства кетамин.

В Шымкенте сотрудники полиции задержали 21-летнего местного жителя, у которого в ходе личного обыска изъяли синтетические наркотики общим весом около 500 граммов. По предварительным данным, молодой человек намеревался сбыть запрещенные вещества на территории города.

В Павлодаре сотрудники полиции задержали 32-летнюю женщину, у которой в ходе личного обыска изъяли почти 1,5 килограмма α-PVP и около 30 граммов мефедрона.

Установлено, что подозреваемая нашла в социальных сетях предложение о работе наркокурьером и специально приехала из Алматы в Павлодар для сбыта запрещенных веществ.

За первую декаду ноября выявлено 56 наркоправонарушений, из них 35 преступлений. За 10 дней задержаны 35 подозреваемых. В их числе: 19 человек - по фактам сбыта наркотиков; 3 - за хранение наркотических средств в особо крупном размере; 8 - за контрабанду; 3 - за незаконный оборот ядовитых веществ; 1 - за культивирование наркосодержащих растений; 1 - за пропаганду и рекламу наркотиков.

Из незаконного оборота изъято более 200 кг наркотических средств, в том числе 190 кг марихуаны, около 13 кг синтетических наркотиков и 4 кг гашиша. Это почти полмиллиона условных разовых доз, распространение которых на территории страны удалось предотвратить.