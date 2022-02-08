Кевин опередил Макпал

В районах Актюбинской области оживает культурная жизнь.

Сельчане за последние пару лет соскучились по массовым мероприятиям. Они устали от застолий и встреч у палисадника – их давно тянет в местные клубы, где наблюдается некоторая активность. Так, одним из ярких, душевных и запоминающихся мероприятий в Хобдинском районе стал вечер, посвященный юбилею Розы Баглановой. Следует сразу отметить: старожилы помнят, что она не раз приезжала сюда на гастроли, а также на торжества в честь Героя Советского Союза Алии Молдагуловой.

В памятный вечер в районном Доме культуры был показан документальный фильм о жизненном пути легендарной певицы, а затем местные артис­ты вдохновенно пели ее песни.

Интересным и эмоциональным получилось своеобразное путешествие в 80–90-е годы минувшего века, когда главным местом отдыха молодежи были танцплощадки и дискотеки. Руководитель молодежного театра «Сынтас» Айдын Жаксылыков предложил провести в районном Доме культуры вечер музыкальных пародий – без ограничения в выборе певцов и географии их творчества.

Районный отдел культуры и развития языков и аульные клубы дружно подхватили эту замечательную ретроидею. Зрители повсеместно отслеживали конкурс в Instagram. Члены жюри смотрели номера в районном Доме культуры. На сцене самодеятельные артис­ты предстали в образах Аллы Пугачевой, Ирины Аллегровой и других знаменитостей.

Все единодушно отметили хорошую подготовку номеров, талант и чувство юмора исполнителей. Оценили также костюмы и грим. Некоторым выступающим удалось передать фирменные мимику, жес­ты звезд эстрады. Одни рассмешили своим стремлением быть максимально похожими на известного артиста, а другие, наоборот, пробили слезу у впечатлительного зрителя – ностальгия главенствовала в этот вечер.

В итоге третье место жюри присудило Айнур Мандыбай из Талдысая, выбравшей образ индианки Ким Яшпал, и Николаю Жишковскому из Хабаловки, «показавшему» Валерия Леонтьева. Второе место получила Татьяна Буланова в исполнении Анар Утегеновой из Акраба. Первое – Макпал Жунусова в подаче Каламши Бесмагамбетовой из Жарыка. Гран-при жюри единодушно вручило Еламану Танибергенову, сотруднику Бескудукского сельского клуба, отлично поработавшему над образом Кевина Маккоя. Благодарственным письмом были отмечены все участники творческого состязания.

А хобдинцы делились впечатлениями на электронной странице отдела культуры и высказались за продолжение подобных творческих проектов.