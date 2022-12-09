КГД прокомментировал обращение алматинских бизнесменов к президенту

Общество

Оспаривание сделок в судах прокомментировал Комитет государственных доходов МФ РК.

Фото: sud.gov.kz

В социальных сетях опубликовано обращение  основателя портала «Учет.kz» Максима Барышева от имени предпринимателей Алматы на имя президента республики по вопросу оспаривания сделок в судах. В частности, им озвучены детали судебного спора между компанией с участием иностранного инвестора и Департамента государственных доходов по городу Алматы по факту оспаривания сделок. Комитет государственных доходов посчитал необходимым внести ясность для объективного освещения проводимой работы по снижению теневой экономики и пресечению схем уклонения от уплаты налогов, передает Kazpravda.kz.

«Выявление незаконных схем уклонения от уплаты налогов проводится на основе данных из информационных систем Комитета госдоходов с применением системы управления рисками (СУР). По подозрительным операциям проводится анализ деятельности  поставщиков для определения происхождения товаров (импорт, производство, приобретение от 3-х лиц) или оценивается  возможность выполнения ими работ или оказания услуг (наличие производственных мощностей и оборудования, работников и их квалификации, налоговой нагрузки и т.д.)», - пояснили в КГД.

В комитете отметили, что согласно Налоговому кодексу органы государственных доходов в соответствии с компетенцией и задачами, установленными законодательством Казахстана, вправе предъявлять иски о признании сделок недействительными (пп. 10  п. 1 ст. 19 Налогового кодекса). Основанием для подачи исков может являться мнимость или притворность заключенных сделок между предпринимателями, с целью завышения расходов. Это наиболее распространенная схема уклонения от уплаты налогов. 

«Что касается конкретного примера, озвученного в обращении, по нему в августе текущего года завершилось судебное разбирательство. В результате сделка, заключенная между компанией и недобросовестным поставщиком, признана недействительной. Необходимо отметить, что до подачи иска в суд компания была проинформирована о наличии признаков фиктивности сделок. В ходе разбирательства судом установлено, что поставщик для оказания услуг якобы привлекал субподрядчиков, у которых отсутствовали работники. В свою очередь, в отношении руководителей субподрядных компаний правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по факту выписки фиктивных счет-фактур.

Примечательно, что ранее поставщику направлено более 90 уведомлений об устранении различных нарушений налогового законодательства. Проведена документальная налоговая проверка поставщика,  в результате установлена не уплата налогов на сумму более 1 млрд тенге. Материалы переданы в Департамент экономических расследований. На сегодня компания с иностранным участием добровольно аннулировала взаиморасчеты с фиктивным поставщиком, а также оплатила все причитающиеся налоги. Судебное решение в вышестоящей судебной инстанции компанией не обжаловалось. Таким образом, высказывание о необоснованных действиях работников органов государственных доходов не соответствуют действительности", - заявили в комитете госдоходов.

В пресс-службе отметили, что подобные публичные обращения создают искаженное общественное мнение о проводимой государственными органами работе по противодействию теневой экономике.

«Согласно статье 8 Налогового кодекса не допускается извлечение налогоплательщиком выгоды из своих незаконных действий в целях получения налоговых выгод (налоговой экономии) и уменьшение налоговых выплат. Таким образом, органы государственных доходов в работе строго руководствуются принципами и нормами, предусмотренными налоговым законодательством», - добавили в КГД. 

Ранее предприниматели через соцсети обратились к главе государства Касым-Жомарту Токаеву по вопросу оспаривания сделок в судах. Они озвучили детали судебного спора между компанией с участием иностранного инвестора и Департамента государственных доходов по городу Алматы.

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