КГД РК планирует передать дела по финансовым пирамидам органам внутренних дел

В настоящее время прорабатывается вопрос о передаче расследований деятельности финансовых пирамид от Комитета государственных доходов органам внутренних дел РК. Об этом на брифинге в Астане сообщил исполняющий обязанности заместителя управления профилактической работы и контроля КГД МФ РК Ерден Жума, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"По финансовым пирамидам в прошлом году нашим органом было зарегистрировано 11 уголовных дел. Из них 10 направлено в суд. Сумма установленного ущерба по этим преступлениям составила свыше 800 миллионов тенге. С учетом того, что наша служба носит более экономический характер, на данный момент нами прорабатывается вопрос передачи дел по финансовым пирамидам органам внутренних дел", – сказал Ерден Жума.
Он отметил, что создание финансовых пирамид в Казахстане запрещено статьей 217 УГ РК.
"Это уже безоговорочное преступление, относится к тяжким преступлениям. Лишение свободы может быть от 5 до 12 лет", – заключил Ерден Жума.