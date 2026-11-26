В следуюшем матчке казахстанская дружина скретит клюшки с питерским СКА, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного клуба

Фото: ХК Барыс

В заключительной домашней игре ноября «Барыс» принимал «Северсталь».

В стартовом отрезке шайба побывала за спиной Дмитрия Николаева, но тренерский штаб астанчан взял запрос на положение «вне игры», и он оказался успешным.

После перерыва счёт уже по правилам открыли хозяева. Семён Симонов и Логан Дэй убежали «два в ноль», и 26-й номер отличным броском отправил шайбу в верхний угол.

«Северсталь» ответила через 10 минут – Егор Степанов перехватил снаряд на своей синей линии и хладнокровно реализовал личный контрвыпад. А под занавес отрезка Джастин Бэйли отличился в большинстве и первым в Лиге достиг отметки в 30 очков в текущем сезоне.

В заключительной трети «Барыс» очень грамотно сыграл по счёту вторым номером и успешно отоборонялся, в том числе во время четырёх минут меньшинства.

Таким образом, Николаев одержал первую победу в составе казахстанского коллектива, отразив 32 броска в створ.

После этой победы «Барыс» занимает восьмое место в турнирной таблице с 31 очком.

27 ноября подопечные Михаила Кравца в Санкт-Петербурге сыграют с питерским СКА.