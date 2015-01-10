Статьи Киберпреступность – глобальный вызов современности Рысты АЛИБЕКОВА

В современном мире Интернет стал настолько привычным делом, что многие уже даже не задумываются о том, что он несет с собой не только пользу, но и возможные угрозы для человечества. Пользователи глобальной сети на современной стадии ее развития сталкиваются со множеством компьютерных угроз. Это и хакерские атаки, и использование соцсетей для манипулирования, и многие другие. Поэтому информационная безопасность является жизненно необходимым условием обеспечения интересов человека, общества и государства.



Масштабы киберугроз растут



Сегодня "киберпреступность" и "кибертерроризм" – уже не просто слова, в наши дни они представляют реальную угрозу жизни и безопасности населения. К примеру, в 2014 году наиболее известным киберинцидентом стала публикация похищенных приватных фото голливудских знаменитостей. К этой истории было приковано беспрецедентное внимание мировых СМИ.



Специалисты в области компьютерной безопасности проанализировали главные угрозы прошлого года. Так, по мнению генерального директора McAfee в России и странах СНГ Павла Эйгеса, в 2014-м возросли количество и масштаб инцидентов, которые просто не могут не обратить на себя внимание. Это масштабные хищения персональных и финансовых данных в крупных ритейлерских сетях США. В компании Target злоумышленники похитили данные 40 млн. платежных карт, а также украли около 70 млн. записей персональных данных. В сети Home Depot не так давно были похищены данные 56 млн. кредитных карт, что стоило компании примерно 62 млн. долларов сопутствующих издержек, только треть из которых покрыла страховка. Еще один аспект актуальных киберугроз – обнаружение "спящих" уязвимостей, которые присутствовали давно, но были обнаружены недавно, что подвергло угрозам огромное количество компаний. Наиболее известные уязвимости такого типа – Heartbleed и Shellshock. В том, что хищение данных и уязвимости типа Heartbleed и Shellshock были главными опасностями в минувшем году, уверен и Сергей Ложкин, антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского».



– По-прежнему в фокусе внимания злоумышленников находятся целенаправленные атаки, когда мишенью являются конкретные организации или люди. Для пользователей наибольшую опасность представляют банковские троянцы и программы-шифровальщики (такая программа зашифровывает все данные на компьютере жертвы, а ключ для расшифровки предлагает выкупить за определенную сумму), – подчеркнул он. Специалисты в области безопасности отметили, что киберпреступность за последние несколько лет превратилась в настоящую индустрию с огромным оборотом. На смену хакерам-одиночкам пришли криминальные структуры – налаженные сети обналичивания украденного, написания и распространения вредоносного кода.



В компании "Доктор Веб" считают очень важным именно переход от одиночек-хакеров к структурам, организованным по принципу обычного коммерческого предприятия, с руководством, партнерской программой, борьбой с нелицензионным распространением своей "продукции". Создаются настоящие "фабрики" по производству вирусов со своим производственным циклом, тестировщиками "готовой продукции" и т. д. Это обеспечивает возможность создания вредоносных программ, не обнаруживаемых никем в момент проникновения, например, широко известных программ-шифровальщиков. Масштаб совокупного финансового ущерба от деятельности киберпреступников впечатляет. В последнем глобальном исследовании компании McAfee отмечается, что мировой ущерб от киберпреступности составляет астрономическую сумму в 445 млрд. долларов. Коммерческим организациям киберпреступления обходятся примерно в 400 млрд. долларов, что негативно сказывается примерно на 200 тыс. рабочих мест в США и 150 тыс. в странах Европы. Часть этих убытков связана напрямую с тем, что специалисты называют "издержками восстановления данных", с затратами на средства для удаления данных из Сети.



Еще один немаловажный фактор: с течением времени информационные технологии все больше проникают в нашу жизнь. Если 10 лет назад потеря или кража телефона означала досадную утерю ценных контактов, то сегодня потеря смартфона означает катастрофу: кто-то может получить доступ не только к контактам, но и к учетным записям, банковским данным, корпоративной информации. В ближайшие годы человечеству придется подумать и о защите своего дома, так как нас ждет эра "интернета вещей". Чем больше мы впускаем технологии в свою жизнь, тем более лакомым куском являемся для киберпреступников, совершенствующих свое ремесло. На фоне их активности растут и инвестиции в создание новых техник защиты.



По секрету всему свету



Примечательно, что нарушение прав и свобод человека вследствие кибератак прослеживается не только на персональном, но и на государственном, международном уровнях. Это связано прежде всего с тем, что национальная инфраструктура любого современного государства тесно связана с использованием новейших компьютерных технологий. Ежедневная деятельность банковских и энергетических систем, управления воздушным движением, транспортная сеть, даже скорая медицинская помощь находятся в полной зависимости от на­дежной и безопасной работы информационных систем.



В июне 2010 года в компьютерной системе Иранского центра по обогащению урана был обнаружен вирус, получивший название Stuxnet, изменивший скорости вращения центрифуг, что привело к их выходу из строя. Именно этот инцидент вынудил многие развитые страны пойти на укрепление защиты своих жизненно важных промышленных объектов – в частности, в энергетике и водоснабжении. Стало очевидно, что подобные вещи могут происходить и в других странах, и на других объектах. То есть при помощи компьютерного кода можно выводить из строя совершенно некомпьютерные объекты. Или, наоборот, приводить их в действие. И такие примеры не единичны. Год от года стремительно растет количество кибератак на сайты инфраструктурных и оборонных предприятий…



В конце лета прошлого года в СМИ было опубликовано сообщение о том, что сайт Европейского центрального банка взломан группой неизвестных хакеров. Киберпреступникам удалось похитить персональные данные клиентов финансовой организации, и теперь они шантажируют руководство банка и вымогают деньги за возврат информации. В число похищенных хакерами данных входят адреса электронной почты и контактная информация из базы данных ЕЦБ, пишет англоязычный сайт RT. Согласно сообщениям европейских СМИ, всего было украдено порядка 20 тыс. адресов.



Другое сообщение касалось создания Британией программы для управления результатами опросов. Так, Британский центр правительственной связи разработал набор программ, позволяющих управлять онлайн-опросами, спам-рассылками по смс, а также отслеживать посты в социальных сетях.



Газета пояснила, что программы направлены на отслеживание и распространение информации, манипулирование онлайн-опросами и управление статистическими показателями. Сообщается, что программы призваны искусственно увеличивать трафик веб-сайтов, размещать поддельные сообщения в социальной сети Facebook на страницах различных людей, перехватывать сообщения электронной почты с устройств BlackBerry, изменять результаты онлайн-голосований и находить личные фото пользователей Facebook. Также некоторые программы способны продвигать видео на YouTube.



Киберщит от посягательств



Если говорить о масштабах цифровой угрозы, то Евгений Касперский на конференции Digital-Life-Design в Мюнхене дал следующую образную оценку технической сложности компьютерных вирусов. Вирусы 90-х он сравнил с велосипедами, нынешнюю криминальную заразу – с автомобилями, прогремевший в Иране Stuxnet – с космическим кораблем, а Red October – с орбитальной станцией. Это сравнение, возможно, слегка популистское, зато замечательно иллюстрирует экспоненциальный темп нарастания сложности цифровой заразы. И, конечно, последствий ее применения. Поскольку, естественно, современные вирусы, на написание которых потрачены сотни человеколет, решают уже далеко не те задачи, что самоделки десятилетней давности.



О последствиях там же, на DLD, говорил финн Микко Хиппонен, занимающий один из высших постов в F-Secure Corp. Он сообщил, что из хулиганских игрушек вирусы превратились в инструмент шпионажа, вымогательства, давления, и заявил, что мир вступил в первую фазу гонки кибервооружений: одни страны таким оружием уже обзавелись (ведь заказал же кто-то и кто-то сделал Stuxnet, Red October и прочих), другие, видя эффективность, горят желанием цифровое оружие заполучить.



После этого уже не кажется натянутым термин "11 сентября в цифровом мире", которым оперирует Джанет Наполитано, министр внутренней безопасности США. Она в очередной раз заявила, что масштабная кибернетическая атака на критически важную инфраструктуру (в том числе газовые, электрические, водные коммуникации) – лишь вопрос времени, и вероятность нанесения такого удара с каждым днем только растет. Последствия крупного теракта с применением цифрового оружия могут оказаться сравнимы с последствиями масштабного природного бедствия. Многие коммунальные объекты возможно как минимум временно вывести из строя, ввергнув тем самым в хаос целые регионы.



Неблагоприятное стечение обстоятельств способно привести к катастрофическим последствиям даже там, где изначально предполагался запас прочности: вспомните Фукусиму! Следовательно, к цифровым терактам необходимо готовиться. И вот тут начинается самое интересное, потому что, хоть необходимость подготовительных процедур осознана и принята многими развитыми странами, в каждом отдельном случае меры принимаются свои.



Соединенные Штаты, где коммунальные объекты в значительной степени принадлежат частному бизнесу, развивают идею сотрудничества бизнеса со спецслужбами. Предлагается такая схема. Государство делится частью секретной информации о текущей ситуации с компаниями, эксплуатирующими важные гражданские объекты, а те в свою очередь обязываются законом облегчить спецслужбам мониторинг, следственные мероприятия, а также самостоятельно заботиться о защите своих IT-систем, удовлетворяя некоторым стандартным критериям. Увы, первая попытка подвести под эту идею законодательную базу провалилась: законопроект CISPA был отвергнут в позапрошлом году на протестной волне, из-за опасений в ущемлении гражданских прав. Теперь похожий механизм хотят реализовать в чуть менее агрессивном виде, предлагая компаниям, которые согласятся добровольно участвовать в национальной системе противодействия кибератакам, некоторые льготы. Что, впрочем, не снимает вопроса о возможных злоупотреблениях спецслужб новыми, расширенными полномочиями.



В России президент поручил Федеральной службе безопасности создать "государственную систему обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ".



Наконец, в Азии идут своей дорогой. Там за последние месяцы оформилась идея коллективного противостояния цифровой угрозе. Япония вместе с десятью странами ASEAN строит единую регио­нальную структуру противодействия кибертеррору – и уже в скором времени могут начаться совместные учения, обмен информацией и технологиями в рамках такого партнерства. Страна восходящего солнца, очевидно, играет в этой схеме главную роль и придерживается весьма радикальных методов, которые, впрочем, имеют мало общего с американскими или российскими. В позапрошлом году было много разговоров о создании Японией антивирусного оружия, а недавно тамошнее Национальное управление полиции сообщило, что намерено установить и поддерживать контакт с сообществом белых хакеров – энтузиастами, которые помогут в поимке вирусописателей, определении источников атак и пр.



Сегодня существуют механизмы, позволяющие европейским государствам совместно противостоять масштабным киберугрозам, заявляет исполнительный директор Европейского агентства по сетевой и информационной безопасности (ENISA). 30 октября 2014 года под эгидой ENISA состоялись беспрецедентные по масштабу совместные киберучения. Более 200 организаций и 400 специалистов отрабатывали совместные действия при защите от кибератак.



В учениях Cyber Europe 2014 участвовали эксперты из государственного и частного секторов: национальные подразделения быстрого реагирования, специалисты по вопросам киберзащиты министерств, телекоммуникационных и энергетических компаний, финансовых организаций и интернет-провайдеров. В ходе учений было симулировано более 2 000 киберинцидентов, включая DDoS-атаки на web-сайты, нападения на web-ресурсы разведывательных ведомств и средств массовой информации, дефейсы сайтов, утечки конфиденциальной информации, атаки на стратегически важные объекты инфраструктуры.



…Проблема киберпреступности и кибертерроризма является относительно новой для международного сообщества. Но уже сейчас очевидно, что это явление, возникшее лишь несколько десятилетий назад, охватывает все новые сферы деятельности человека, растет быстрыми темпами и требует принятия адекватных и своевременных мер реагирования как на национальном, так и на международном уровне, объединения усилий всех стран во имя противостояния одному из опаснейших глобальных вызовов нового тысячелетия.