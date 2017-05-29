​«Киберщит» разворачивается

Такие цифры на брифинге по вопросам создания «киберщита Казахстана» в Службе цент­ральных коммуникаций привел вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленнос­ти РК Дмитрий Голобурда.

– Пренебрежение соображениями безопасности при пользовании интернет-ресурсами и социальными сетями ведет к повышенному риску в сфере неприкосновенности частной жизни, – сказал он. – С 2010 по 2016 год количество пользователей мобильного Интернета выросло с 3 миллионов 694 тысяч до 10 миллионов 567 тысяч.

В целях реализации Послания Президента РК «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» Министерством оборонной и аэрокосмической промышленности РК разработан проект концепции кибербезопас­ности («Киберщит Казахстана»)». Дмитрий Голобурда подчеркнул, что при разработке этого проекта был изучен международный опыт таких стран, как Малайзия, Сингапур, Великобритания, Германия, Чехия, Франция, Литва, Эстония, Финляндия, Швеция, Швейцария. Целью концепции является достижение и поддержание уровня защищенности электронных информационных ресурсов, информационных систем и информационно-коммуникационной инфраструктуры от внешних и внутренних угроз, обеспечивающего устойчивое развитие страны в условиях глобальной конкуренции.

Как сообщил заместитель председателя Комитета по информационной безопасности МОАП РК Руслан Абдикаликов, период реализации концепции включает два этапа: первый с 2017 по 2018 год, второй – с 2019 по 2022 год. На первом этапе будет сформирована развернутая правоприменительная практика соблюдения уже установленных требований в сфере обеспечения информационной безопасности, проведена ревизия образовательных программ и профессиональных стандартов, увеличено количество и качество подготавливаемых специалистов в области информационной безопас­ности, обеспечено повышение квалификации действующих работников, занятых в этой сфере, выстроена эффективная схема взаимодействия и кооперации между промышленностью и наукой в создании отечественных разработок. Это позволит на втором этапе обеспечить ключевое участие казахстанских IT-компаний в обеспечении национальной информационно-коммуникационной инфраструктуры системами информационной безопасности, загрузку отечественных предприятий электронной промышленности заказами на приобретение государственными органами и квазигосударственным сектором телекоммуникационного оборудования.