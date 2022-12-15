Киберспортивная сборная Казахстана стала первой в истории мировых первенств победительницей World Esports Championship 2022 в дисциплине PUBG Mobile
Общество
Таша Нойер
Мировые первенства в киберспорте проходят под эгидой нескольких международных структур. Международная федерация киберспорта (IESF) в текущем году проводила свою вариацию киберспортивного мундиаля в 14-й раз. Этот розыгрыш стал историческим, поскольку, помимо четырех традиционных «стационарных» дисциплин, разыгрываемых на консолях (CS:GO, Dota2, Tekken7, серия eFootballTM), в программу планетарного первенства были включены «смартфонные» битвы в мобильных дисциплинах PUBG Mobile и Mobile Legends: Bang Bang.