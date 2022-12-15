Киберспортивная сборная Казахстана стала первой в истории мировых первенств победительницей World Esports Championship 2022 в дисциплине PUBG Mobile

«Включение этих захватывающих игровых дисциплин в чемпионат WE 2022 года поддерживает нашу миссию по объединению, поддержке и продвижению мировой киберспортивной семьи, – прокомментировал это решение генеральный секретарь IESF Бобан Тотовски. – Вместе мы работаем над созданием более доступного и инклюзивного киберспортивного сообщества. С нетерпением ждем начала континентальных отборов, чтобы предоставить спортсменам со всего мира возможность принять участие в крупнейших международных соревнованиях по киберспорту на страновом уровне».

Особенно ждали начала квалификаций в Азии, где отборочный раунд прошел в сентябре. К слову, в Азии в целом и в Казахстане в частности «королевская битва» PUBG Mobile по популярности потихоньку начинает теснить казавшийся вечным лидером CS:GO. Сюжетно эти две игры схожи: цель обеих командных дисциплин заключается в отвоевании у соперника некоего жизненного пространства, причем в PUBG Mobile задача осложняется тем, что территория сражения постепенно сужается. И как выяснилось, лучшие специалисты по «королевской битве» дислоцируются именно в нашей стране.

Казахстанская четверка TITAN GAMING (Дамир AXZCER Омаров, Бакытжан PUNCHER Елменбет, Данияр TEAQ Конакбай и Арман PSIX Чамани) в сентябре не оставила шансов соперникам в азиатской квалификации, став там первой и завоевав один из 16 слотов на финальную часть World Esports Championship. LAN-финал в этой дисциплине на острове Бали проходил в последние дни чемпионата в формате мини-турнира «все со всеми», то есть каждый из участников финальной пульки по разу встретился с другими соперниками.

По итогам этих сражений первый золотой комплект по PUBG Mobile оказался за казахстанскими кибератлетами, набравшими 193 очка в 15 матчах. Помимо этого, наша четверка заработала 50 тыс. долларов призовых и навсегда вписала свои имена в историю мирового киберспорта.

– Наши ребята стали первыми в истории мировых первенств от IESF чемпионами в одной из самых популяр­ных ныне в мире дисциплин. Эта историческая победа на чемпионате мира IESF на Бали очень много значит для федерации и для казахстанского киберспорта в целом, – говорит президент Qazaq Cybersport Federation Куанышбек Есекеев. – Для нас этот успех – подтверждение правильности курса, который выбрала федерация еще в 2018 году, сконцентрировавшись на создании сети национальных турниров, подкрепленных развитием киберспортивной инфраструктуры в стране. Мы верили, что все это вкупе приведет наших атлетов к успехам на международной арене, и они не заставили себя долго ждать. Надеемся, что это не последний международный успех Казахстана в текущем году.

Казахстанцы участвуют в Global Esports Games 2022. Это еще один киберспортивный чемпионат мира, только по версии другой международной структуры – Глобальной федерации киберспорта (Global Esports Federation, GEF). Финальная стадия Global Esports Games 2022 в Стамбуле пройдет 14–18 декабря, программа этого ивента включает в себя дисцип­лины PUBG Mobile, Dota 2, eFootball 2023 и Street Fighter V.

Казахстан на Global Esports Games 2022 будет представлять коллектив SLY Machine, который перед поездкой в Стамбул отметился победой в первом в Казахстане и Центральной Азии масштабном фестивале мобильных кибердисциплин ALAMAN Mobile Fest, прошедшем в начале декабря в Алматы.