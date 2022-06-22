Kids Go Free: как экономить на посещении туристических мест Казахстана

Перелеты без границ

Мечтаете посетить туристические объекты Казахстана, но переживаете, что поездка всей семьей сильно ударит по бюджету? Тогда программа Кids Go Free (в буквальном переводе с английского «Дети летят бесплатно») – для вас: она позволяет сэкономить стоимость путевки в среднем на 30%.

Название программы – Kids Go Free – уже давно считается нарицательным и активно используется во всем мире.

– Она принята для развития внутреннего туризма с января этого года, – говорит вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев. – Программа позволяет детям в возрасте от двух до 17 лет включительно бесплатно летать по стране. Сначала условия участия звучали примерно так: перелет разрешается для детей 14 лет и старше, а количество дестинаций (место назначения туристского путешествия – Прим. Ред.) не превышало десяти. На одного взрослого разрешалось только двое детей, а авиабилет был самым дешевым. Позже депутаты и Правительство приняли решение снять эти ограничения.

В результате за полгода более 500 детей смогли посетить туробъекты Казахстана. Символично, что проект реализовывается в Год детей. Принцип такого подхода прост – с юных лет привить мальчикам и девочкам любовь к родной земле, презентуя им туристический кластер страны. Стоит ли говорить, что на сегодняшний день, к сожалению, не все объекты ориентированы для приема детей, местами для них попросту не развита соответствующая инфраструктура. Однако, по словам вице-министра, в этом направлении проводится необходимая работа.

– Вы сами прекрасно знаете, что у нас не маленькая страна. Построить одну и ту же инфраструктуру в Азербайджане, в Черногории и в Казахстане – это разные масштабы, поэтому, естественно, что не на всей территории страны туробъекты соответствуют высоким стандартам, – добавляет спикер. – Но работа в этом направлении проводится. Трудимся над привлечением инвесторов. Чем больше их будет, тем больше мест посещения появится, тем выше станет конкуренция. В итоге будут возведены не только пятизвездочные отели, но и бюджетные гостиницы, а также создана инфраструктура для детей.

АО «НК «Kazakh Tourism», как говорит собеседник, провел аудит детских лагерей, инвентаризацию всех санитарно-курортных зон Казахстана для определения состояния объектов. И в первом, и во втором случаях ситуация не самая лучшая. Некоторые объекты оказались приватизированными, другие не работают или делают это, не соблюдая целевых назначений.

– Предстоит выстроить все в соответствии с нормами, – отмечает вице-министр. – Если Kids Go Free покажет неплохие результаты, будет ее дальнейшее развитие. Для большей доступности продукта планируем упростить нормативные процедуры. Со временем, к примеру, было бы неплохо запустить программу и по развитию детско-юношеского туризма, а также отдыху пенсионеров в санаториях.

По данным Kazakh Tourism, самыми распространенными направлениями по программе Kids Go Free являются Туркестан, Алматы и Мангистау. Средняя стоимость туров – 320 тыс. тенге. Бюджетный тур был продан в Алматы за 82 тыс. тенге, а самым дорогим направлением стал Актау. Туда тур продан за 1,2 млн тенге.

Обязательным условием участия в данной программе является покупка тура у туроператора (имеющего лицензию) как для взрослого сопровождающего (близкие родственники – бабушки, дедушки и т. д.), так и для ребенка. Допустим, если путевка стоит 400 тыс. тенге, 100 тыс. из которых предназначены для перелета несовершеннолетних, то туроператор сам приобретает детские билеты на самолет, а потом просто подает заявку на субсидирование путешествия этой семьи. Получается, что поездка для туристов обойдется в 300 тыс. тенге.

– На нашем сайте можно найти весь перечень документов, которые туроператорам следует предоставить нам, – говорят в компании Kazakh Tourism. – Они должны предъявить необходимый пакет только по истечении срока отдыха туристов.

Для участия в программе населению необходимо запланировать отдых внутри страны, обратиться в туркомпанию, готовую сформировать турпродукт, в рамках которого будут предоставлены бесплатные авиаперелеты и оплатить его за минусом стоимости детских авиабилетов. Но после отдыха не забудьте предоставить туркомпании копии пассажирского купона (посадочных талонов).

На сегодняшний день уже 19 компаний на добровольной основе выразили готовность предоставить турпакеты по вышеупомянутой программе, поскольку стоит задача по повышению доступности семейного отдыха. Отметим, что помимо этого существуют и другие виды поддержки туроператоров государством. Это субсидирование туроператоров в сфере въездного туризма за каждого иностранного туриста. Размер субсидий – 15 тыс. тенге за каждого интуриста, кому был реализован туристский продукт, который включает в себя воздушную перевозку, проживание в мес­тах размещения не менее четырех дней и трех ночей, регистрацию через информационную систему е-Hotel (е-Qonaq) и посещение не менее трех туристских ресурсов.

Кроме того, это возмещение средств, потраченных на приобретение оборудования и техники для горнолыжных курортов в размере 25% от их стоимости, строительство и реконструкцию объектов турдеятельности в размере 10%, покупку туристских автобусов. Также сюда включено субсидирование субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов в размере 83 300 тенге ежемесячно.

Все эти меры в идеале должны значительно увеличить показатели внутреннего туризма.