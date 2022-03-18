Килограмм синтетических наркотиков обнаружили полицейские в зарубежной посылке, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Криминальная история о создании 31-летним жителем Актобе нарколаборатории по изготовлению синтетических наркотиков получила продолжение. Как ранее сообщалось, сотрудниками транспортной полиции в январе был задержан актюбинец, который занимался изготовлением в съемной квартире синтетических наркотиков и их распространением.

Тогда транспортные наркополицейские из незаконного оборота изъяли почти 1 кг синтетического наркотика Альфа-PVP (скорость).

По данному факту в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Несмотря на то, что мужчина был помещен в следственный изолятор, транспортная полиция продолжила проведение оперативных мероприятий и выявила почтовую посылку, прибывшую на имя задержанного из-за рубежа, где был обнаружен килограмм синтетической «скорости».

По данному факту начато досудебное производство по уголовной статье «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».

В рамках уголовного дела при содействии органов внутренних дел соседних стран будут приняты меры по установлению отправителя и других причастных лиц.