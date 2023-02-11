Километровая пробка образовалась на трассе в Туркестанской области (видео)

Самое большое скопление машин образовалось перед закрытым участком автодороги А-2 «Хоргас – Алматы – Тараз – Шымкент – Ташкент», передает Кazpravda.kz со ссылкой на сайт МЧС РК.

Фото: Kazpravda.kz

Сегодня, 11 февраля в Тулкибасском районе, в селе Шакпак-баба образовалось массовое скопление транспорта: 120 легковых, 100 грузовиков, около 600 пассажиров и 15 пассажирских автобусов.

Участок автодороги А-2 "Хоргас – Алматы – Тараз – Шымкент – Ташкент" (593-632 км, Жамбылская область – поселок Машат) был закрыт в связи с непогодой.

В Тюлькибасском районе открыты 3 пункта обогрева, где обеспечено горячее питание. Люди при необходимости доставляются в пункт обогрева.

К работе привлечены силы и средства Департаментов по ЧС, полиции, МИО, бригады скорой медицинской помощи.