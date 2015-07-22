Километры позади Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Спортсменам пришлось преодолевать в жаркую погоду не только многокилометровые равнинные этапы, но и крутые виражи баянаульских гор. В этом первенстве в командном зачете на этапах и в прологе с переменным успехом главенствовали гонщики первой команды Северо-Казахстанской, Алматнской и Павлодарской областей. Вплотную к ним приближались спортсмены СКО-2.­­Но хозяева, павлодарцы, не смогли по итогам чемпионата удержаться в тройке призеров, и победа досталась спортсменам СКО-1.

На втором месте – команда Алматы, замкнули тройку лидеров велогонщики СКО-2. Североказахстанцы также заняли первые четыре места по сумме многодневной гонки в генеральной классификации. Здесь лидером стал Александр Шушемоин, второе и третье места заняли Вадим Галеев и Сергей Власенко.



