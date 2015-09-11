Киловатты: курс на снижение цены Свежий выпуск 380 Сунгат ЕСИМХАНОВ, председатель Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК

Тем не менее следует отметить, что в настоящее время в Парламенте Республики Казахстан проходит согласование и обсуждение законопроекта о рынке мощности, принятие которого потенциально приведет к укрупнению субъектов рынка электроэнергетики и, по прогнозным сценариям, к понижению тарифов на электроэнергию для населения за счет уменьшения числа посредников.

Также с введением политики инфляционного таргетирования в отрасли не изменится инвестиционная политика в связи с тем, что предельные тарифы на реализацию электроэнергии от энергопроизводящих организаций утверждены до конца 2015 года. Поэтому роста тарифов на электроэнергию с шин станций, то есть тарифов энергопроизводящих организаций, до конца года не прогнозируется.

Однако цены на электроэнергию для конечного потребителя складываются из двух составляющих, и второй являются тарифы энергопередающих и энергоснабжающих организаций. Поскольку эта деятельность является естественной монополией, то и установление тарифов на передачу электроэнергии относится к компетенции Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК.



