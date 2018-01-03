Ким Чен Ын приказал начать переговоры с Южной Кореей по каналу спецсвязи

Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал начать переговоры с Южной Кореей посредством специальной связи в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме, передает ТАСС
со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что специальная линия связи будет открыта, начиная с 09:30 по времени Москвы.
Ранее КНДР выразила готовность начать переговоры по вопросу участия своей сборной в предстоящих зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. Сеул положительно оценил эту инициативу Пхеньяна и предложил
провести переговоры на высоком уровне в приграничном Пханмунджоме. Согласно предложению южнокорейской стороны, эти переговоры могут пройти 9 января.