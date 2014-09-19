Ким Чен Ын растолстел из-за пристрастия к сыру "Эмменталь"

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Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на The Daily Star.

Как пишет издание, лидер Северной Кореи не может устоять против швейцарского лакомства, вследствие чего его фигура расплылась, а здоровье пошатнулось. Глава КНДР пристрастился к сорту "Эмменталь" еще во время учебы в Швейцарии, отмечает издание. Этот сыр импортируется в Северную Корею специально для Ким Чен Ына.

Факт, что Ким Чен Ын набрал лишний вес, подтверждают последние фоторепортажи с его публичных выступлений в Пхеньяне. Съемку проводили во время церемонии, которая была посвящена 20-летней годовщине смерти Ким Ир Сена (он скончался 8 июля 1994 года). Дата проведения мероприятия не уточняется. О том, что ожирение повредило состоянию здоровья Ким Чен Ына, сообщили северокорейские диссиденты, сбежавшие из КНДР. Они отметили, что лидер страны толстеет, чтобы быть похожим на своего деда (Ким Ир Сена).

"Эмменталь" – традиционный швейцарский сыр из коровьего молока. Из-за того, что у лакомства высокая жирность (45%), набрать вес при его регулярном употреблении можно довольно легко. Издание отмечает, что, по оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (UN Food and Agricultural Organisation), свыше 2,8 млн человек в Северной Корее страдают от пониженного питания, отсутствия достаточного количества белков.

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