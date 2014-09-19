Об этом сообщает Лента.ру
со ссылкой на The Daily Star.
Как пишет издание, лидер Северной Кореи не может устоять против швейцарского лакомства, вследствие чего его фигура
расплылась, а здоровье пошатнулось.
Глава КНДР пристрастился к сорту "Эмменталь" еще во время учебы в
Швейцарии, отмечает издание. Этот сыр импортируется в Северную Корею
специально для Ким Чен Ына.
Факт, что Ким Чен Ын набрал лишний вес, подтверждают последние
фоторепортажи с его публичных выступлений в Пхеньяне. Съемку проводили
во время церемонии, которая была посвящена 20-летней годовщине смерти
Ким Ир Сена (он скончался 8 июля 1994 года). Дата проведения мероприятия
не уточняется.
О том, что ожирение повредило состоянию здоровья Ким Чен Ына,
сообщили северокорейские диссиденты, сбежавшие из КНДР. Они отметили,
что лидер страны толстеет, чтобы быть похожим на своего деда (Ким Ир
Сена).
"Эмменталь" – традиционный швейцарский сыр из коровьего молока. Из-за
того, что у лакомства высокая жирность (45%), набрать вес при
его регулярном употреблении можно довольно легко.
Издание отмечает, что, по оценкам Продовольственной и
сельскохозяйственной организации ООН (UN Food and Agricultural
Organisation), свыше 2,8 млн человек в Северной Корее страдают от
пониженного питания, отсутствия достаточного количества белков.