Кино европейского лидера

Этот праздник кино, созданный UniFrance (ассоциация, отвечающая за продвижение французского кино во всем мире), посольством Франции в РК и Французским альянсом, – долгожданное событие для всех казахстанских киноманов. По словам президента UniFrance Films Жан-Поля Саломе, фильмы, вошедшие в программу, это настоящие предпремьерные показы, поскольку они выйдут в прокат только после фестиваля. «Конечно, не терпится узнать реакцию публики на новый фестиваль, который еще раз демонстрирует разнообразие нашего кинематографа», – признался он.

В прошлом году во Франции было снято 170 фильмов (без учета лент, выпущенных совместно с другими странами), что позволило ей стать европейским лидером по кинопроизводству. Программа предстоящего фестиваля включает следующие фильмы: «Китайская головоломка» (работа Седрика Клапиша), «Тур де шанс» (Лоран Тюэль), «Любовь – это идеальное преступление» (сценарий и режиссура Жан-Мари и Арно Ларье по роману Филиппа Джиана «Влияния»), «Отель романтических свиданий» (Шарль Немес), «Вулкан страстей» (Александр Кофр). Традиционная программа «Ночь короткого метра» будет состоять в текущем году из 20 лент.

Открытие и закрытие «Французского кино сегодня», а также его основные показы пройдут с 17 по 20 апреля в киноцентре «Арман» – давнем партнере фестиваля.

– Во многом благодаря этому фестивалю французское кино прочно вошло в репертуар казахстанских кинотеатров, – подчеркивает директор киноцентра «Арман» Бауржан Шукенов. – Именно на этих, ставших традиционными, показах каждый год многочисленные зрители видят последние достижения французского кинематографа. Мы же, встречаясь с кинодеятелями из Франции, делимся с ними опытом, обмениваемся информацией, знакомим их с нашей культурой, становясь одновременно все более открытыми миру.

Галия ШИМЫРБАЕВА, Алматы